IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Anh

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ lao xe và đâm dao ở London, Anh, làm 7 người chết cuối tuần trước.

Cảnh sát Anh tuần tra khu vực chợ Borough ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Một "nhóm chiến binh từ Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện vụ tấn công London hôm qua", hãng tin Amaq có liên hệ với IS đưa tin ngày 4/6, theo AFP. IS kêu gọi những kẻ ủng hộ vũ khí hóa các phương tiện và tấn công phương Tây.

Ba kẻ tấn công đêm 3/6 thuê một xe tải rồi lao xe vào người đi bộ trên cầu London, Anh. Chúng hướng đến khu chợ Borough gần đó, xuống xe, đâm dao nhiều người. Vụ việc làm 7 người thiệt mạng, 48 người bị thương, trong đó có 21 người nguy kịch.

Cảnh sát Anh nổ súng và diệt ba kẻ tấn công chỉ vài phút sau khi nhận cuộc gọi báo tin đầu tiên.

Đây là vụ tấn công thứ ba ở Anh trong vòng chưa đầy ba tháng và xảy ra chỉ vài ngày trước khi Anh tổ chức bầu cử. Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng tư tưởng Hồi giáo "độc ác" là nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Như Tâm