IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố liên hoàn ở London

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở London vào đêm 3/6 khiến 7 người chết và gần 50 người bị thương.

Vụ tấn công London đêm 3/6 khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương. (Ảnh: Mirror)

Cơ quan truyền thông của IS, Amaq, cho biết ngày 4/6 cho biết: “Một đơn vị gồm các chiến binh của IS đã thực hiện vụ tấn công London hôm qua”. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa IS và vụ tấn công.

Hiện chưa rõ IS có thực sự đứng sau các vụ tấn công liên hoàn London đêm 3/6 hay không, song đây là tổ chức đầu tiên lên tiếng nhận trách nhiệm. IS trước đó cũng nhận trách nhiệm vụ tấn công sòng bạc trong khu nghỉ dưỡng ở thủ đô Manila của Philippines. Tuy nhiên, giới an ninh Philippines sau đó xác định, đây chỉ là một vụ cướp, nghi phạm là một người đàn ông địa phương vốn mê cờ bạc và nợ nần chồng chất.

Trong vụ tấn công đêm 3/6, ba kẻ đã lao xe tải vào đám đông người đi bộ trên cầu London và đâm dao vào người đi đường ở khu vực Chợ Borough gần đó. Các vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương, trong đó các du khách nước ngoài như Canada, Pháp. Nhân chứng cho biết, cảnh sát đã bắn 50 phát đạn để tiêu diệt 3 kẻ tấn công.

Cảnh sát Anh cho biết, họ sẽ công bố danh tính của 3 kẻ tấn công ngay sau khi hoàn tất điều tra, khám xét 4 căn hộ khả nghi ở London. Hôm qua, cảnh sát đã tạm giữ 12 người ở phía đông London bị cho là có liên quan đến vụ tấn công. Hiện 1 người đã được thả, trong khi 4 nam giới và 7 nữ giới tiếp tục bị giam giữ.

Minh Phương