Hành trình lên ngôi Quán quân Giọng hát Việt 2017 của Ali Hoàng Dương

Ngay từ vòng Giấu mặt, Thu Minh đã cho rằng: “Không có một vũ khí nào mang tầm sát thương bằng Hoàng Dương”. Tóc Tiên cũng từng nhận xét: "Ali Hoàng Dương mà không nổi tiếng thì hơi phí". Ali Hoàng Dương đã không phụ sự kì vọng đó bằng chiến thắng thuyết phục tại The Voice 2017.

Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh “há hốc” trước Ali Hoàng Dương

Ali Hoàng Dương 20 tuổi đến từ Bình Thuận. Ở vòng Giấu mặt, anh thể hiện ca khúc “Gương thần”, khoe giọng hát khỏe đầy nội lực và đã chinh phục được 4 HLV, được ví chàng “hoàng tử” mang tầm “sát thương” cao nhất The Voice - Giọng hát Việt 2017.

Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh phải “há hốc” trước vẻ điển trai, cuốn hút của anh khi vừa quay ghế lại. Cuộc chiến bắt đầu xảy ra, 4 HLV đều muốn có được thí sinh điển trai này. “Chị đại” Thu Minh liền chia sẻ: “Em có tổng thể để trở thành ngôi sao. Giọng hát của em rất hay, manly, khi chị quay lại chị hiểu tại sao mọi người lại hò hét như thế, bởi vì em “soái ca”. Chị sẽ là người giúp em nhiều trong tiểu tiết và khiến những trái tim ở đây rớt cái bộp. Chị rất thích em”.

Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh phải “há hốc” trước vẻ điển trai, cuốn hút của Ali Hoàng Dương.

Gương thần - Ali Hoàng Dương.

4 HLV cố gắng thuyết phục để có được Ali Hoàng Dương. Kết quả, chàng trai "soái ca" đã quyết định đầu quân về đội Thu Minh. Thu Minh còn chia sẻ rằng: "Không có một vũ khí nào mang tầm sát thương bằng Hoàng Dương".

1 mình “đối đầu” 2 thí sinh

Ở vòng Đối đầu The Voice, “soái ca” Ali Hoàng Dương đối đầu cùng với cặp sinh đôi Song Hào - Ngọc Hiệp. Cả ba cùng nhau thể hiện một bản hit của Phan Mạnh Quỳnh mang tên “Khi người mình yêu khóc”. Một cuộc chiến “1 chọi 2” lần đầu có trên sân khấu The Voice.

Ali Hoàng Dương đối đầu cùng với cặp sinh đôi Song Hào - Ngọc Hiệp.

Màn song đấu trở nên hấp dẫn khi sự hiện đại của Ali Hoàng Dương kết hợp cùng giọng hát cổ điển của cặp sinh đôi tạo nên sự giao thoa mang đến sự tươi mới cho ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh. Kết quả, trước hai đối thủ nặng ký, Thu Minh đã lựa chọn Ali Hoàng Dương đi tiếp.

Ali Hoàng Dương khiến Đông Nhi “nổi giận”

Ở vòng Đo ván với ca khúc "Lạc nhau có phải muôn đời", Ali Hoàng Dương đã vượt qua đối thủ Đào Tín để được HLV Thu Minh lựa chọn đi tiếp.

Ali Hoàng Dương đã vượt qua đối thủ Đào Tín.

Bước vào đêm thi Loại trực tiếp của team Thu Minh và Noo Phước Thịnh, Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Tell me why" sáng tác Châu Đăng Khoa. Ngoài việc khoe giọng hát bắt tai, Ali Hoàng Dương còn nhảy trên nền nhạc EDM sôi động biến sân khấu The Voice thành sân khấu The Remix, một không gian thật sự bùng nổ.

HLV Đông Nhi có chút "nổi giận" vì trong lúc nhảy Ali Hoàng Dương không có "lượn" qua bên mình mà chỉ có qua bên Tóc Tiên, cô vui vẻ nhận xét: "Mọi người đã nhận xét về phong thái của em ngày hôm nay, giọng hát thì không phải bàn nữa bởi em là một người có nội lực, thể lực để thừa sức cân một tiết mục vừa hát vừa nhảy, chúc mừng em".

Ali Hoàng Dương tiếp tục “đốn tim” Đông Nhi

Ở vòng loại trực tiếp, Ali Hoàng Dương đã thể hiện một ca khúc mới của nhạc sĩ Kiên Trần mang tựa đề “Chuyện hôm qua đó”.

Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc “Chuyện hôm qua đó” khiến Đông Nhi "xao xuyến".

HLV Đông Nhi khen hết lời và không quên “thả thính” Ali Hoàng Dương: “Chúc mừng Ali Hoàng Dương vì đã có một ca khúc hit - Chuyện hôm qua đó! Mọi thứ Ali làm trong ca khúc này rất vừa vặn, đầy đủ. Ali của ngày hôm nay đĩnh đạc, điềm tĩnh, rất nhẹ nhàng mà không kém phần sâu sắc. Vừa nãy, em có đi qua đây nhìn chị, chị chịu!”.

“Ali Hoàng Dương mà không nổi tiếng thì hơi phí”

Trong đêm Bán kết The Voice, "soái ca" - Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Let me love you" - bản hit đình đám của Justin Bieber. Đây là lần đầu tiên học trò Thu Minh hát tiếng Anh và "đốt nóng" toàn bộ sân khấu với giai điệu sôi động. Ali Hoàng Dương tiếp tục khoe vũ đạo chuyên nghiệp và một lần nữa khiến khán giả "phải đứng ngồi không yên" với một màn trình diễn 10/10.

Ali Hoàng Dương hát hit Justin Bieber đốt nóng toàn bộ sân khấu.

HLV Đông Nhi quay sang Thu Minh chia sẻ: "Giống như em bị dằn mặt đó chị, vì lúc trước em có khiếu nại tại sao không liếc qua bên em, hôm nay lại đi xuống đứng một chỗ bên em lại còn đá lông nheo nữa".

HLV Thu Minh vui vẻ nói rằng: “Đó không phải là dằn mặt mà thỏa mãn sự mong muốn của em”. Ali Hoàng Dương còn mạnh dạn chia sẻ: "Tại vì chị có Ông Cao Thắng rồi ạ, sao em dám đến với chị được", khiến cả trường quay bật cười thích thú.

HLV Tóc Tiên nhận xét một câu đắt giá: "Ali Hoàng Dương mà không nổi tiếng thì hơi phí". HLV Thu Minh nhận xét Ali Hoàng Dương đã vượt qua khỏi giới hạn của cuộc thi mà cô mong học trò sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Lấy nước mắt khán giả khi song ca cùng nhiều nghệ sĩ đã làm mẹ

Trong Chung kết 1, Ali Hoàng Dương mang đến một phần trình diễn "có 1 không 2" khi song ca cùng rất nhiều nghệ sĩ đã làm mẹ qua ca khúc "Đừng để con một mình" - sáng tác mới của ca/nhạc sĩ Trang Pháp.

Ali Hoàng Dương lấy nước mắt của khán giả.

Ali Hoàng Dương gây xúc động với ca khúc Đừng để con một mình.

Ca khúc nói về cuộc sống hiện đại bận rộn đôi khi cha mẹ không có thời gian chăm sóc con nhỏ của mình để một phút giây nào đó những mối nguy hiểm bên ngoài làm nên những "vết sẹo" đau lòng.

Đặc biệt hơn, những nghệ sĩ song ca cùng Ali Hoàng Dương một cách cũng rất đặc biệt trong đó có HLV Thu Minh, cùng hát lên những câu hát ý nghĩa về tình mẹ con khiến người nghe xúc động rơi nước mắt.

Kết hợp âm hưởng rock với… hát xẩm

Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc mới mang tên "Trắng - Đen" - một ca khúc có âm hưởng rock, được phát triển dựa trên giai điệu của âm nhạc dân gian Việt Nam kết hợp cùng hát xẩm. Phần biểu diễn có sự hỗ trợ của NSND Thanh Hoài.

Ali Hoàng Dương thể hiện "Trắng - Đen" - một ca khúc có âm hưởng rock, được phát triển dựa trên giai điệu của âm nhạc dân gian Việt Nam.

Ở phần song ca cùng HLV, Ali Hoàng Dương và Thu Minh thể hiện bản mashup với 2 hit của chính HLV Thu Minh là Đừng yêu - Yêu mình anh.

Ali Hoàng Dương song ca cùng HLV Thu Minh.

Niềm hạnh phúc vỡ òa của Ali Hoàng Dương và HLV Thu Minh.

Trải qua một hành trình dài với những nỗ lực không ngừng, chiến thắng của Ali Hoàng Dương được nhận xét là khá thuyết phục bởi ngay từ những vòng đầu, nam thí sinh đã mang đến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng.

Phương Nhung