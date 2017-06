Nhu cầu tìm kiếm sản phẩm làm mát, chống nắng tăng đột biến

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc khiến các từ khóa tìm kiếm liên quan đến sản phẩm chống nắng, làm mát lập đỉnh trong 2 ngày cuối tuần trên internet.

Khảo sát trên công cụ Google Trends, lượt tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến làm mát, chống nắng tăng đột biến trong 2 ngày 3-4/6.

Hầu hết các sản phẩm đều lập đỉnh về lượt tìm kiếm trong 7 ngày qua. Nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm này tăng mạnh do khu vực phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Theo đó, chiều 3/6, nhiệt độ trung tâm Hà Nội lên tới 41,5 độ C - mức cao nhất từ năm 1971 đến nay. Trạm Hà Đông ghi nhận 42 độ C, vượt qua mức kỷ lục năm 2008.

Tìm kiếm các hàng điện lạnh, điện gia dụng làm mát tăng đột biến các ngày cuối tuần.

Các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng có công dụng chống nóng ghi nhận sự tăng đột biến về tìm kiếm rõ nét nhất. Máy điều hòa lập đỉnh tìm kiếm lúc 12h trưa ngày thứ Bảy. Đến trưa 4/6, lượng người tìm kiếm có xu hướng phá kỷ lục của ngày trước. Tương tự, quạt hơi nước được tìm kiếm nhiều nhất lúc 11h ngày 3/6 và đang tiếp tục được tìm kiếm rất nhiều. Riêng quạt máy đã có 2 lần đột biến về lượng tìm kiếm trong tuần, lần lượt vào giữa trưa ngày 2/6 và 3/6. Tuy nhiên, mức kỷ lục trong 7 ngày qua của từ khóa này là vào lúc 12h trưa thứ Bảy.

Các sản phẩm chống nắng cá nhân vốn đã được quan tâm dịp hè giờ càng được tìm nhiều hơn.

Các sản phẩm chống nắng cá nhân cũng ghi nhận đỉnh cao về tìm kiếm trong hai ngày cuối tuần. Cụ thể, kem chống nắng và áo khoác chống nắng được tìm nhiều nhất vào trưa ngày 3/6. Riêng mặt hàng kính mát tuy đã được tìm kiếm mạnh từ trưa thứ Bảy nhưng chính thức lập đỉnh về tìm kiếm trong tuần vào trưa Chủ nhật. So với các mặt hàng gia dụng thì sự đột biến trong tìm kiếm của nhóm sản phẩm cá nhân không rõ nét bằng. Nguyên nhân nhóm sản phẩm này vốn đã được quan tâm khi cả nước bước vào hè.

Nắm bắt tâm lý thị trường, ngay từ đầu hè và đặc biệt trong các ngày qua, nhiều nhà bán lẻ đồ điện lạnh, điện gia dụng đã tích cực ưu tiên vị trí đẹp trên website cho các mặt hàng chống nóng. Tại website của Điện Máy Xanh, máy lạnh – điều hòa, TV và tủ lạnh – máy giặt là top 3 nhóm sản phẩm có vị trí cao nhất được hiển thị ở trang chủ. Tương tự, tại trang bán hàng của Nguyễn Kim, máy lạnh – tủ lạnh – máy giặt là nhóm ngành ở vị trí đầu. Nhà bán lẻ này còn chạy thêm các banner giới thiệu mua tủ lạnh, quạt điều hòa được giảm giá thêm khi mua món hàng khác. Thiên Hòa thì tổ chức lễ hội quạt, lễ hội máy lạnh. Điện máy Chợ Lớn thì rầm rộ các thông tin trả góp mua máy lạnh, tủ lạnh…

Tại các trang bán hàng cá nhân trên Facebook, các sản phẩm kem chống nắng, áo khoác, găng tay chống nắng được tập trung giới thiệu khá nhiều. Riêng kem chống nắng chủ yếu được giới thiệu là sản phẩm xách tay có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Mỹ, Pháp… nhằm đánh đúng vào tâm lý người tiêu dùng Việt Nam.

Không những thế, liên tục trong hai ngày cuối tuần, từ khóa “nắng nóng” được các cá nhân và cả doanh nghiệp kinh doanh tren Facebook tận dung để tiếp thị, từ những sản phẩm có liên quan như máy điều hòa, kem chống nắng, kem ủ, kính mát… đến các sản phẩm không liên quan nhiều như balô, quần áo thời trang, nước hoa…

Không khí tìm kiếm và kinh doanh các sản phẩm làm mát, chống nóng dự kiến sẽ còn sôi động đến hết ngày mai. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Hà Nội tiếp tục nắng nóng trong ngày đầu tuần với nhiệt độ cao nhất ngày 40 độ, có nơi trên 40 độ C, thấp nhất là 30 độ C. Thời gian duy trì nền nhiệt trên 35 độ là 10-20 giờ tùy khu vực. Ngày 5/6, nắng nóng sẽ dịu dần ở Bắc Bộ và ngày 6/6 ở Trung Bộ.

Viễn Thông