Nóng dữ dội, trẻ có thể tàn phế nếu mẹ không biết điều này

Ngồi quạt không giúp ngừa bệnh do nắng nóng BS Thủy lưu ý, quạt chỉ có tác dụng khiến trẻ bớt nóng, nhưng không giúp ngừa bệnh do nắng nóng khi nhiệt độ quá cao, do quạt chỉ giúp đẩy không khí chạy quanh nhưng không làm nguội không khí. Do đó tắm nước mát hoặc chuyển vào nơi có điều hòa sẽ giúp trẻ hạ thân nhiệt hiệu quả hơn. Ở trong phòng có điều hòa vài giờ mỗi ngày cũng giúp làm giảm nguy cơ bị bệnh do nắng nóng.