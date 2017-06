Top game online tuyệt hay, cách chơi độc đáo đảm bảo không đụng hàng

Có những game online bạn sẽ khó lòng tìm được đối thủ trực tiếp vì chúng quá độc đáo và cuốn hút

Ashes of Creation

Hiện tại những game thủ yêu thích trò chơi này đã có thể đăng ký trước tài khoản. Chi tiết tham khảo tại trang chủ: https://www.ashesofcreation.com/. Ashes of Creation gây ấn tượng mạnh với game thủ toàn thế giới bởi nền tảng đồ hoạ mỹ mãn kết hợp với những loại skill phép thuật đỉnh cao xứng đáng là đẹp nhất thế giới trong thời điểm này.

Ngoài ra, trò chơi này còn có rất nhiều tính năng đỉnh đáng chú ý khác bao gồm một thế giới ảo rộng lớn và có tính mở cao, thậm chí người chơi cũng có thể tác động trực tiếp tới môi trường và thay đổi một số chi tiết. Điển hình như các thành phố sẽ mọc lên rồi lại bị phá huỷ, dân cư tại đây phụ thuộc vào lịch sử thế giới, thứ tạo nên bởi chính các game thủ đã tạo dựng ra nó. Việc thực hiện nhiệm vụ sẽ mở khoá khả năng phá triển của người dân, ngoài ra còn có các bí mật được giấu kín nữa.

Bên cạnh đó, Ashes of Creation hứa hẹn sẽ áp dụng cơ chế AI tân tiến và các NPC sẽ rất 'khôn', đảm bảo cách ứng xử đối với mỗi người chơi là hoàn toàn khác biệt, dựa trên hành vi của game thủ. Tính năng mua bán, trao đổi hàng hoá được làm kỹ càng, cho phép game thủ có thể dựng shop ở bất kỳ nơi nào hay mang hàng hoá từ nơi này sang nơi khác bán kiếm lời. PvP diễn ra khá thoải mái, game thủ sẽ phải tìm cách tự bảo vệ bản thân khỏi người khác nếu không muốn bị 'lột sạch' trong thế giới ảo.

Fringe Wars

Mới đây, Oasis Games đã giới thiệu tựa game online MOBA tuyệt vời của hãng mang tên Fringe Wars cực hot. Trò chơi cũng có kiểu chơi 5vs5 quen thuộc như những game truyền thống của thể loại này như Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2 nhưng lấy bối cảnh xa lạ hơn rất nhiều là viễn tưởng ngoài không gian, với các cuộc chiến phi thuyền ấn tượng.

Cụ thể, mỗi game thủ đóng vai một thuyền trưởng và được điều khiển cả một chiến thuyền to lớn đi đánh nhau giữa không gian. Người chơi có thể lựa chọn một trong nhiều loại phi thuyền độc đáo với nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau trong trận chiến. Ngoài ra Fringe Wars còn cho phép game thủ có thể tuỳ biến theo ý tưởng riêng của bản thân để làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn hẳn trong cuộc chiến.

Thực tế, các loại phi thuyền trong Fringe Wars đều có những 'module' riêng và game thủ có thể thay đổi bằng cách mua phụ kiện mới lắp vào, ví dụ như súng mới tăng công hay bộ lá chắn mới tăng khả năng phòng thủ, vô cùng hợp lý trong MOBA mà cũng đầy thú vị.

The Elder Scrolls Legends

The Elder Scrolls: Legends có đặc điểm là chia đôi lane trong mỗi trận đấu. Bạn sẽ bắt đầu với 1 Magica (Mana), và dùng nó để triệu hồi những lá bài quái vật với lượng Magica mỗi turn lại tăng lên 1 điểm. Những con quái vật cũng có nhiều chiêu thức quen thuộc như Guard (Taunt đối phương), Ward (lá chắn) và Charge (tấn công)...

Nếu như Magic: The Gathering hay Hearthstone chỉ có 1 "lane", thì The Elder Scrolls: Legends lại có sự khác biệt hơn hẳn so với hai tựa game thẻ bài đầy ấn tượng đã ra mắt trước đó. Cụ thể hơn, "chiến trường" sẽ được chia thành hai đường riêng biệt và bạn sẽ phải cùng lúc chiến thắng ở cả hai lane. Mỗi đường sẽ chỉ có thể tấn công lẫn nhau hoặc game thủ điều khiển đối địch, chứ không thể đá sang đường còn lại.

Nếu những game thủ nào đã trót "một lòng một dạ" với The Elder Scrolls có thể hy vọng sự trở lại hoành tráng của phần mới nhất này sẽ dữ dội hơn, sướng mắt hơn và dĩ nhiên sẽ lấy đi nhiều giờ trải nghiệm của bạn một lần nữa.

Wild West Online

Trong Wild West Online, game thủ sẽ dấn thân vào một thế giới mà luật pháp cũng như luật rừng đan xen vào nhau vô cùng phức tạp, tất cả những gì bạn có thể dựa dẫm vào là khẩu súng trong tay mà thôi. Người chơi có thể đóng vai kẻ xấu hoặc cảnh sát và đi khắp miền tây để cướp phá hay thực thi công lý.

Wild West Online là một game online được phát triển độc lập bởi 612 Games và phát hành bởi DJ2 với phong cách rất giống với Red Dead Redemption, game thủ cũng sẽ tập trung vào các phần bắn súng, cưỡi ngựa hết sức thú vị.

Người chơi sẽ được tận hưởng một thế giới mở không có giới hạn nào và cùng lúc phải đi thu thập những món đồ phục vụ sự sống như đồ ăn thức uống, các loại nguyên liệu xây dựng nhà cửa đồ đạc... tất nhiên đi kèm với đó là các phần chế tạo công cụ từ súng ống tới đồ dùng hàng ngày, y hệt như một game thế giới mở thứ thiệt vậy.

Theo dự kiến mới nhất thì Wild West Online sẽ thử nghiệm alpha, closed beta ngay mùa hè 2017 để kịp mở cửa chính thức vào mùa thu năm 2017. Quả thực là một tin cực vui đối với những game thủ đam mê thể loại bắn súng và những anh chàng cao bồi khi game online giống hệt "Red Dead Redemption" này sớm ra mắt thị trường.