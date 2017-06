Côn đồ xông vào nhà hành hung gia chủ

Người phụ nữ đang đứng ở sân nhà thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông tới, 2 trong số này đấm đá túi bụi cho tới khi nạn nhân ngã gục.

Chiều 4/6, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận đang điều tra vụ bà Nguyễn Thị Hường (43 tuổi, trú xã Nam Thành, Yên Thành, chủ xe khách chạy tại địa bàn Nghệ An) bị hai người đàn ông xông vào nhà hành hung.

"Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh giành hành khách giữa nhà xe do bà Hường quản lý với một chủ xe khách chạy trên địa bàn Nghệ An. Có thể chủ xe kia đã thuê côn đồ dằn mặt bà Hường", cán bộ công an nói.

Theo dữ liệu camera an ninh tại nhà bà Hường ghi lại, chiều 30/5 bà Hường đang đứng phía trong sân nhà nhà để nói chuyện với hàng xóm thì bất ngờ xuất hiện một nhóm khoảng 4 người đàn ông mặc áo phông đen đi xe máy tới. Hai trong số này xông vào sân nhà, đấm đá bà Hường túi bụi. Những người còn lại đứng ngoài cổng hăm dọa, không cho hàng xóm can ngăn.

Bị đánh, nữ gia chủ chạy vào phía trong nhà thì tiếp tục bị hai người đàn ông đuổi theo dùng chân đá cho đến lúc ngã gục.

Người phụ nữ bị hai người đàn ông tấn công ngã xuống nền nhà. Ảnh: Cắt từ video.

Video sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội gần hai ngày nay khiến nhiều người bức xúc về hành vi côn đồ của nhóm người trên.

Phương Linh