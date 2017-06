Nắng nóng gay gắt ở Hà Nội vượt 42 độ C

16h hôm nay, nhiệt độ Hà Đông (Hà Nội) đã vượt ngưỡng 42 độ C, cao hơn hôm qua. Dự báo ngày mai, nền nhiệt giảm khoảng 0,5-1 độ C.

Ngày 3/6, vùng thấp nóng và gió phơn hoạt động mạnh hơn khiến nền nhiệt miền Bắc duy trì ở mức cao. Hà Nội tiếp tục là tâm nắng nóng khi từ 7h sáng mức nhiệt đã 33-34 độ C.

Đến 16h, trời vẫn nắng chói chang, trạm khí tượng Hà Đông ghi nhận mức nhiệt 42,1 độ C và có thể còn tăng. Trời vẫn ít mây, độ ẩm thấp 42% và những làn gió cũng không còn mát mẻ mà khô nóng, thổi vào người bỏng rát.

Từ ngày 5/6 nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm dần. Ảnh: Ngọc Thành.

Các tỉnh miền Bắc khác cũng ghi nhận mức tăng cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với hôm qua như Hòa Bình (40,6 độ), Lào Cai (40,1 độ C). Một số nơi có tín hiệu giảm nhẹ như Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang. Đến tối dự báo mức nhiệt ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn trên 30 độ C, trời oi nóng.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày mai vùng thấp nóng và gió phơn có xu hướng yếu đi một chút, nhiệt độ ở Hà Nội giảm 0,5-1 độ C. Do mức nhiệt giảm không đáng kể nên người dân chưa thể cảm nhận rõ sự thay đổi thời tiết. Sang ngày 6/6, khối khí lạnh tác động gây mưa diện rộng mới giúp nền nhiệt Bắc Bộ dịu hẳn.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc bắt đầu từ 1/6, sau chuỗi ngày mát mẻ của tháng 5 khiến nhiều người bị "sốc nhiệt". Hà Nội là trung tâm nóng khi các trạm khí tượng đều ghi nhận mức xấp xỉ 41 và 42 độ C. Trong đó hai trạm Hà Đông và Láng đã vượt giá trị lịch sử.

Theo số liệu ghi nhận, Hà Đông nóng nhất vào hè năm 2008 với 39,8 độ C, nhưng ngày 3/6 vượt trên 2 độ. Trạm Láng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, hôm qua đạt 41,5 độ C. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng cách mặt đất 2 m và có mái che, thực tế ngoài trời cao hơn 4-6 độ C.