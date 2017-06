Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Bệnh nhân thứ 8 tử vong

2h40 sáng nay, theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên, 46 tuổi, trú tại Tiểu khu 12, Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình đã tử vong.

Bộ trưởng Y tế truy nguyên nhân 7 người chết khi chạy thận

Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong trong sự cố y tế xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5.

Sau khi 10 bệnh nhân được đưa về BV cấp cứu ở Hà Nội, riêng bệnh nhân Nguyên lúc đó vẫn đang trong thời điểm nguy kịch, không chuyển lên được tuyến trên nên đang được các y, bác sỹ điều trị tại BV ở Hòa Bình.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên đã tử vong lúc 2h40

Mặc dù được các y, bác sỹ thường xuyên khám bệnh, đánh giá tình trạng của bệnh nhân và đưa ra các phương án xử lý phù hợp nhưng tình trạng sức khỏe bệnh nhân Nguyên vẫn rất nguy kịch, 6 tạng chính của cơ thể đều bị suy nặng gồm tuần hoàn, hô hấp, gan, thận, đông máu và thần kinh trung ương.

Khoảng 2h sáng nay, bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn, sau cấp cứu khoảng 30 phút vẫn không có kết quả. Bệnh nhân tử vong vào hồi 2h40.

Cán bộ Công an Hòa Bình làm nhiệm vụ tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các lực lượng Phòng CSHS, Công an TP, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với lực lượng Khoa học hình sự có mặt tại BV.

Rạng sáng nay, đoàn công tác Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã di chuyển từ Hà Nội lên Hòa Bình, với các pháp y có nhiều kinh nghiệm, phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Hòa Bình để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra vụ án.

Công an tỉnh Hòa Bình đã họp khẩn để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Lực lượng Công an đã kịp thời có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực làm công tác ổn định tình hình an ninh, trật tự; động viên người nhà nạn nhân tạo điều kiện cho công tác điều tra vụ án.

Cán bộ Công an chia sẻ, động viên nỗi mất mát của gia đình bệnh nhân

Đến nay, tình hình ANTT ở BV được giữ ổn định. Các lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành đảm bảo ANTT để công tác khám nghiệm được diễn ra thuận lợi.

Từ khi sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra, đến nay, các cơ quan chức năng của Bộ Công an và Bộ Y tế vẫn đang khẩn trương phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm.

Theo Công an nhân dân