Xăng dầu chịu áp lực tăng giá vào ngày mai

Có khoảng 1.200 thành viên của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Philippines, trong đó có những người nước ngoài, gồm 40 phần tử từ Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia hôm nay cảnh báo tại Đối thoại Shangri-La. Mối đe dọa từ các tay súng thuộc nhóm IS đã trở thành một chủ đề nóng tại diễn đàn an ninh khu vực năm nay.