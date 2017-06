Cảnh sát nổ súng trấn áp “cát tặc” trên sông

Bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68, Công an TPHCM) phát hiện, nhóm đối tượng hút cát trái phép trên sông Đồng Nai liều lĩnh chống trả buộc Công an phải nổ súng trấn áp.

Ngày 4/6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ, Công an quận 9, TPHCM vừa tiếp nhận 2 nghi can cùng tang vật là ghe hút cát, sà lan, máy móc… từ PC68 (Công an TPHCM) để mở rộng điều tra và tiếp tục truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn phường Long Phước, quận 9), cũng như làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đã trực tiếp làm nạn sạt lở thêm nghiêm trọng

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 3/6, tổ công tác thuộc PC68 tuần tra trên sông Đồng Nai thì phát hiện 1 ghe không số, trang bị máy móc, ống hút và sà lan mang số hiệu LA 06… đang hút cát trái phép tại khu vực ngã ba sông Rạch Giá và sông Đồng Nai (phường Long Phước, quận 9).

Khi canô của lực lượng Cảnh sát áp sát để kiểm tra xử lý thì nhiều thanh niên trên ghe, sà lan dùng ống bơm, hung khí liều lĩnh lao vào tấn công.

Trước tình huống nguy hiểm và để ngăn cản hành vi manh động của nhóm đối tượng, Cảnh sát buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên, khiến nhóm “cát tặc” nhảy xuống sông để tẩu thoát.

Lực lượng Công an đã bắt giữ được 2 nghi can cùng toàn bộ tang vật, sau đó làm thủ tục bàn giao Công an quận 9 thụ lý theo thẩm quyền.

