Hà Nội sắp có mưa giông, kết thúc nắng nóng kỷ lục

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Hoà, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ ngày 31/5, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục vào khoảng 25-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển mạnh về phía Đông Nam, trên khu vực TP Hà Nội đã xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Đông: 35.5 độ C; Láng: 35 độ C.

Ngày 1/6, tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 25- 27 độ C vĩ Bắc, kết hợp với hiệu ứng phơn; trên mực 5000m chịu ảnh hưởng của trường phân kỳ gió Tây đến Tây Bắc, nắng nóng đã được tăng thêm về cường độ, và đã chuyển sang mức nắng nóng gay gắt với nhiệt độ tại Hà Đông: 39.2 độ C; Láng: 38.8 độ C.

Trong các ngày 2-3/6 tiếp tục chịu ảnh rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phân đã nêu ở trên, và rãnh áp thấp này bị nén yếu bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hiệu ứng phơn. Cường độ nắng nóng diễn ra trên khu vực TP Hà Nội được tăng cường lên mức cao nhất, nắng nóng đặc biệt gay gắt nhiệt độ cao nhất tuyệt đối từ ngày bắt đầu đợt đến ngày 3/6 đo được tại Hà Đông: 42 độ C(ngày 3/6) cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1974 đến nay; Láng: 41.5 độ C (ngày 3/6) cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1971 đến nay.

Dự báo, trong ngày 4 và 5/6 TP Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, và đợt nắng nóng này còn diễn ra hết ngày 5/6 với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến: 41-41.5 độ C, có nơi cao hơn.

Đến ngày 6/6, dưới tác động của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc di chuyển xuống phía nam, TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và giông, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhanh và ở vào khoảng: 33-35 độ C kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục này.

