Đầu tư xe điện, DN kêu gặp khó

Doanh nghiệp tiên phong đầu tư xe điện ở Hải Phòng kêu ca gặp khó khăn và cho rằng bị Sở GTVT xử ép khi cho một đơn vị khác hoạt động mà "ngó lơ" đề xuất

Công ty kêu bị xử ép

Năm 2014, UBND TP. Hải Phòng có Văn bản số 9430 cho triển khai thí điểm Đề án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô chạy điện tại khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn và các tuyến đường trung tâm thành phố Hải Phòng.

Đề án này do Công ty EG lập và làm chủ đầu tư. Nội dung của đề án đã thỏa mãn các yêu cầu của UBND thành phố Hải Phòng. Bản kết luận của hội nghị về đề án xe điện của thành phố có đoạn: Đồng ý và hoan nghênh Công ty EG đã chủ động đề xuất ý tưởng phù hợp với xu thế của thế giới và định hướng phát triển của thành phố.

Đến năm 2015, UBND TP Hải Phòng lại có Văn bản số 957 về việc triển khai thí điểm ô tô điện chở khách tại Hải Phòng. Theo đó, UBND TP “cho phép Công ty EG được hoạt động thí điểm xe điện tại Khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn và tuyến vòng quanh trung tâm TP”. Được khích lệ, Công ty EG đã đầu tư 50 xe điện về chạy thí điểm tại Hải Phòng.

Thế nhưng, theo Công ty EG, sau khi cổ vũ doanh nghiệp bằng những văn bản chỉ đạo, UBND TP Hải Phòng để DN đi đầu rơi vào cảnh bị bỏ rơi.

Công ty EG cho biết, từ năm 2015 đến nay, Công ty nhiều lần đề nghị TP. Hải Phòng, Sở GTVT Hải Phòng cho phép đầu tư bổ sung phương tiện nhằm đảm bảo kế hoạch hoạt động nhưng cho vẫn chưa được chấp thuận; thậm chí không được tăng mà còn bị điều chỉnh cắt giảm một cách vô lý, thiếu cơ sở của cơ quan quản lý.

Dàn xe điện của Công ty EG hoạt động tại Đồ Sơn. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Cụ thể, tháng 3/2016, Sở GTVT cho 17 xe của Công ty EG được hoạt động tại Đồ Sơn. Nhưng sau 6 tháng, trong khi doanh nghiệp này gửi công văn xin được tăng lượng xe đưa vào khai thác, thì Sở GTVT lại “chỉ” cho 10 xe của EG được hoạt động, mà không giải thích lý do về việc giảm số đầu xe.

Đến tháng 8/2016, Công ty EG tiếp tục gửi công văn xin được đưa 120 xe vào Đồ Sơn, Cát Bà và trung tâm thành phố, nhưng không thấy Sở GTVT trả lời.

Nhưng điều làm nhiều nhiều bất ngờ và cảm thấy khó hiểu là trong khi lờ đề nghị và giảm số lượng xe của Công ty EG được khai thác thì ngày 2/3/2017, trên cơ sở xét đề nghị của Sở GTVT, UBND TP Hải Phòng có văn bản số 1032/UBND-GT được đóng dấu “Hỏa tốc” cho phép Công ty Cổ phần Hoàng Hồng Vân được đầu tư xe điện vận chuyển khách ở Đồ Sơn, với số lượng lên tới 30 xe.

Lãnh đạo Công ty EG cho biết, họ rất khó hiểu và bất bình trước sự mập mờ, thiếu minh bạch của Sở GTVT Hải Phòng.

Sở GTVT nói gì?

Trước những phản ánh cho rằng Sở GTVT đã có những văn bản báo cáo bất nhất làm khó doanh nghiệp này, thiên vị doanh nghiệp khác, ông Ngô Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải - Sở GTVT TP. Hải Phòng cho biết trên Pháp Luật TP.HCM: “Chúng tôi không nhận được văn bản kiến nghị nào của doanh nghiệp EG từ năm 2015 đến nay về việc phát triển thêm xe điện”.

Cũng theo báo này, một lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải cho biết, Sở GTVT không đề xuất cho Công ty Hoàng Hồng Vân phát triển 30 xe điện ở Đồ Sơn. Đề xuất đó là của UBND quận Đồ Sơn. Trong khi đó, Công văn 259 ngày 10/2/2017 của Sở GTVT lại thể hiện chính Sở GTVT đã đưa ra đề xuất này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng phòng quản lý vận tải - cũng có ý kiến trên Infonet: Thẩm quyền cấp phép không phải Sở GTVT mà là Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, quy định cho phép doanh nghiệp nào hoạt động với số lượng bao nhiêu xe, hoạt động trên phạm vi tuyến đường nào. Còn Sở GTVT, Công an TP, chính quyền địa phương nơi có xe điện hoạt động chỉ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ủy ban.

Trước câu hỏi vì sao Công ty EG được phép hoạt động 17 xe điện ở Đồ Sơn, nhưng Sở GTVT lại báo cáo chỉ được 10 xe, ông Hòa đã có câu trả lời trên báo này: “Tháng 3/2016, Sở GTVT và Công an TP có báo cáo liên ngành đề nghị TP tiếp tục cho phép hoạt động thí điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng, tại 3 khu vực Cát Bà, Đồ Sơ, trung tâm TP. Giao Sở GTVT, Công an TP nghiên cứu, xem xét cụ thể quy định mỗi DN bao nhiêu xe hoạt động trên phạm vi tuyến đường như thế nào thì báo cáo TP quyết định. Thời điểm đó, Công ty EG là 17 xe nhưng TP chưa chấp thuận cho EG 17 xe mà giao cơ quan tham mưu TP xem xét cụ thể báo cáo lại”.

Được biết, cho đến cuối năm 2016, UBND TP. Hải Phòng vẫn không có chủ trương phát triển thêm xe điện ở trên địa bàn. Nhưng theo báo Pháp Luật TP.HCM, Sở GTVT lại làm một động tác “lách” rất đẹp là tổ chức cuộc họp với UBND huyện Cát Hải, UBND quận Đồ Sơn để DN Hoàng Hồng Vân đề xuất phát triển hệ thống xe điện với số lượng 100 xe. Tại cuộc họp, UBND huyện Cát Bà không đồng ý cho Hoàng Hồng Vân phát triển xe điện ở Cát Bà nhưng quận Đồ Sơn đồng ý cho Hoàng Hồng Vân chạy 30 xe ở quận mình. Đó là lý do Sở GTVT cho rằng chủ trương phát triển xe điện là do quận Đồ Sơn chứ không phải do Sở.

Anh Tuấn(TH)