Heo rừng kiếm ăn trong dự án bất động sản tỷ đô

Mặc dù thị trường bất động sản đang trong chu kỳ ổn định nhưng vẫn có những dự án tỷ đô, quy mô lớn nhất TPHCM bất ngờ... "đứng hình". Có dự án dừng thi công, chủ đầu tư "chơi đẹp" trả lại tiền khách hàng nhưng cũng có dự án "trơ gan cùng tuế nguyệt", là nơi lý tưởng cho những đàn heo rừng hoành hành.

Thị trường bất động sản TPHCM sau cơn "địa chấn" sốt đất nền thì đến lượt những siêu dự án lâm vào cảnh long đong mà điển hình là dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị (tên thương mại là Saigon Peninsula).

Saigon Peninsula có tổng diện tích 117,78 ha, toạ lạc tại P.Phú Thuận, Q.7, TPHCM. Dự án này có vị trí đắc địa khi phía đông và nam giáp sông Nhà Bè, phía tây giáp đường Đào Trí, phía bắc giáp sông Sài Gòn và rạch Bà Bướm...

Những trụ sắt tại Saigon Peninsula đang "trơ gan cùng tuế nguyệt"

UBND TPHCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula làm chủ đầu tư dự án. Năm 2010, dự án được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500. Giữa năm 2016, một đối tác của Tập đoàn Sài Gòn Peninsula là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã công bố việc ký kết với các nhà đầu tư nước ngoài gồm Pavilion Group và Genting Group để phát triển siêu dự án này. Trong đó, Pavilion Group giữ vai trò chủ đạo trong quy hoạch và triển khai xây dựng công trình như trung tâm thương mại bán lẻ, khu căn hộ cao cấp và biệt thự nghỉ dưỡng. Đối tác Genting Group tham gia xây dựng cảng tàu khách quốc tế.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD, các nhà đầu tư sẽ phát triển Saigon Peninsula với 2 phân khu chính là: Khu công viên Mũi Đèn Đỏ làm sinh thái, du lịch, văn hóa, giải trí, công cộng trên diện tích khoảng 82 ha. Khu nhà ở đô thị với đầy đủ hạng mục công trình dịch vụ như giáo dục, y tế, văn hóa, hành chính, thương mại, các dịch vụ đô thị phục vụ dân cư trong đơn vị ở có diện tích khoảng 35,7 ha. Ngoài ra, dự án còn có công trình đấu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ cấp thành phố (bến tàu khách quốc tế) có diện tích khoảng 4,6 ha.

Cuối tháng 5/2017, theo tìm hiểu của PV, dự án bất ngờ "đứng hình"

Sau cái "bắt tay" của các đối tác với chủ đầu tư, dự án được khởi công khá rầm rộ. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm thi công, cuối tháng 5/2017, theo tìm hiểu của PV, dự án bất ngờ "đứng hình".

Quan sát bên trong dự án, ngoài những bãi tập kết vật liệu, không thấy bóng công nhân và các hoạt động chứng tỏ dự án đang triển khai xây dựng. Theo đó, các phương tiện phục vụ cho công tác thi công cũng “án binh bất động”.

Người dân sinh sống bên cạnh dự án tỷ đô cho biết, thời gian đầu, họ thấy công nhân đắp đường và làm bờ kè chứ chưa thấy sự khác biệt nào trong quá trình xây dựng. Và lâu lắm rồi người dân không thấy các phương tiện vận chuyển vật liệu vào công trình.

Lâu lắm rồi người dân không thấy các phương tiện vận chuyển vật liệu vào công trình

Những ngày đầu dự án khởi công, giới "cò đất" cũng về đây hoạt động khá rầm rộ. Nhưng hiện nay, khi dự án "đứng hình", "cò đất" cũng từ thưa thớt dần rồi chuyển sang vắng bóng. Có chăng, là những đàn heo rừng ngày càng đông đúc và những rừng dừa nước do người dân trồng ngày một xanh tươi.

Đàn heo rừng ngày càng đông đúc trong dự án tỷ đô

Không chỉ Saigon Peninsula, một siêu dự án khác là River City (đường Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7) ở gần đó cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Trước đây, River City có tên gọi là The Everich 2 do Công ty bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư khởi công từ năm 2008. Khai sinh ngay trong thời kỳ "bong bóng" bất động sản, The Everich 2 "chết lâm sàng" trong 8 năm. Đến năm 2016 dự án được hồi sinh nhờ dòng vốn 500 triệu USD rót từ Công ty bất động sản An Gia và Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) với tên gọi mới River City. Nhưng sau thời gian hơn 1 năm tái khởi động với kỳ vọng sẽ tung ra thị trường với khoảng hơn 1.500 căn hộ thì nay dự án bỗng dừng các hoạt động thi công.

Phía công ty Phát Đạt cho rằng, dự án chỉ dừng thi công tại những hạng mục nào nằm trong phần thay đổi thiết kế, những hạng mục khác vẫn hoạt động bình thường.

River City (đường Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7) cũng lâm vào tình cảnh tương tự

Ông Lương Sỹ Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty bất động sản An Gia (đơn vị phân phối và góp vốn phát triển dự án) cho biết, trước khi dừng thi công dự án, công ty đã mời từng khách hàng mua căn hộ đến thanh lý hợp đồng. Mỗi khách hàng được chủ đầu tư trả lại số tiền đã đóng và cộng thêm 20% giá trị hợp đồng.

"Việc dự án dừng thi công hoàn toàn không ảnh hưởng quyền lợi khách hàng. Khi nào dự án khởi động lại chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi đến khách hàng", ông Khoa nói.

Công Quang