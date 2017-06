225 HS giỏi không được nhận thưởng, 51 HS trường chuyên bỗng chốc “bơ vơ”

225 học sinh giỏi trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) không được nhận thưởng trong ngày tổng kết năm học 2016-2017; 51 học sinh trường THPT chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bỗng chốc “bơ vơ” sau kỳ kiểm tra năng lực… là những thời sự giáo dục nóng tuần qua.

Hàng trăm học sinh giỏi không được nhận thưởng: Sẽ phát thưởng vào đầu năm học mới

Liên quan đến vụ 225 học sinh giỏi trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) không được nhận thưởng trong ngày tổng kết năm học 2016-2017, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang cho biết, đã thống nhất với địa phương sẽ phát thưởng cho các em học sinh vào đầu năm học 2017-2018.

Sáng 29/5, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết: Sau khi biết thông tin 225 em học sinh có thành tích cao của trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 không được nhận thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học 2016-2017 vào ngày 28/5, Sở đã trao đổi với địa phương và thống nhất sẽ phát thưởng cho các em học sinh này vào đầu năm học 2017-2018.

Về công tác nhân sự, bà Giang cho biết thêm: Địa phương sẽ thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 trong vòng 1 tháng tới.

Ngày 28/5, Trrường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 tổ chức Lế tổng kết năm học 2016-2017, tuy nhiên 225 em học sinh có thành tích cao không được nhận thưởng.

Trao đổi với PV Dân trí, cô Vũ Thị Niêm - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 (trên danh nghĩa) cho biết: "Từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2017, tôi là hiệu trưởng trên danh nghĩa, vì quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng của tôi hết hiệu lực vào tháng 7/2016. Về việc này, tháng 4/2017 tôi có làm báo cáo gửi Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Nội vụ xung quanh công tác nhân sự của trường. Ngoài ra, tôi gặp trực tiếp đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ trình bày khó khăn khi tôi không được tiếp tục bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng sẽ gặp khó trong công tác đánh giá công chức cuối năm, việc ký khen thưởng cho các em học sinh vào ngày lễ tổng kết… Tuy nhiên, chẳng biết vì lí do gì đến nay tôi chưa được UBND huyện Vĩnh Thuận bổ nhiệm lại chức danh hiệu trưởng".

Như Dân trí đã thông tin, sáng 28/5, trường Tiểu học & Trung học cơ sở Tân Thuận 1 (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2016- 2017, trong suốt buổi lễ, chương trình được diễn ra như thông lệ. Nhưng đến nội dung phát thưởng cho 225/420 học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017, học sinh, phụ huynh và đại biểu đến dự nhốn nháo khi nhà trường không phát thưởng.

Nguyên do, nữ hiệu trưởng trường này chỉ giữ chức hiệu trưởng trên danh nghĩa, còn về mặt giấy tờ đã hết thời gian bổ nhiệm từ 7/2016. Do vậy, nữ hiệu trưởng trường này không thể ký giấy khen cho 225 học sinh và 4 giáo viên có thành tích trong học tập, giảng dạy.

Hà Nội nghiêm cấm các trường tuyển sinh đầu cấp trước thời hạn

Còn nửa tháng nữa mới đến thời hạn tuyển sinh đầu cấp nhưng Sở GD&ĐT Hà Nội liên tiếp nhận được phản ánh một số trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức phát hành đơn đăng ký tuyển sinh năm học 2017-2018 trước thời gian quy định.

Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018.

Cụ thể, Sở yêu cầu các trường thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc chấp hành quy định tuyển sinh năm học 2017-2018. Nghiêm cấm các trường tuyển sinh trước thời hạn và các trường trong toàn thành phố lớp 1, lớp 6 không được phép đưa ra bất kỳ hình thức thi tuyển nào để tuyển sinh vào trường ngoài phương án xét tuyển chính thức.

Nếu phát hiện cơ sở giáo dục nào có dấu hiệu vi phạm, Phòng GD&ĐT tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm.

Hà Nội nghiêm cấm các trường tự ý tuyển sinh trước thời hạn (ảnh minh họa).

Theo lịch hướng dẫn tuyển sinh năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian các trường từ mầm non đến trung học cơ sở tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/6 đến ngày 26/6/2017.

Cụ thể, đối với lớp 1 từ ngày 15/6 đến ngày 18/6/2017; đối với mầm non 5 tuổi từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2017.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 23/6 đến ngày 26/6/2017.

Các trường nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1 đến 15/7/2017.

Có thể lùi thời điểm áp dụng chương trình, SGK mới từ năm học 2019-2020 nếu chưa an tâm

Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết hiện nay công tác biên soạn và các công việc chuẩn bị điều kiện thực hiện CT, SGK đang được triển khai hết sức tích cực.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc biên soạn, thực hiện CT, SGK mới phải chấp hành nghiêm nghị quyết của Quốc hội nhưng trên hết là phải bảo đảm chất lượng. Trong trường hợp chưa thực sự yên tâm về chất lượng, điều kiện thực hiện thì Bộ GD-ĐT báo cáo Chính phủ xem xét, kiến nghị lùi thời điểm thực hiện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Bộ GD&ĐT trong triển khai thực hiện đổi mới CT, SGK thời gian qua, đặc biệt là Ban Phát triển CT giáo dục phổ thông tổng thể đã lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần cầu thị, khoa học.

Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, phức tạp với khối lượng công việc nhiều và liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân. Trong quá trình dự thảo và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, có những quan điểm khác nhau, trái chiều thì phải lắng nghe, chắt lọc để tiếp thu, đồng thời giải thích, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Khẳng định ngành giáo dục đang hết sức tích cực, nỗ lực cao nhất để có thể triển khai CT, SGK mới vào năm học 2018-2019 theo đúng nghị quyết của Quốc hội, tuy nhiên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng nếu lùi thời điểm thực hiện 1 năm thì sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho công tác biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các CT môn học và hoạt động giáo dục; biên soạn, thẩm định, thực nghiệm SGK mới; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; huy động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn SGK, góp phần thực hiện tốt chủ trương một CT nhiều SGK.

Vụ 51 học sinh trường chuyên bỗng chốc “bơ vơ”: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào cuộc

Liên quan đến vụ 51 học sinh trường THPT chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bỗng chốc “bơ vơ” sau kỳ kiểm tra năng lực do Sở GD&ĐT chỉ đạo nhà trường tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu tạm dừng thực hiện quyết định này.

Cụ thể tại buổi gặp gỡ đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Hạ Long diễn ra vào ngày 2/6, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc bên cạnh việc lắng nghe kết quả, thành tích học tập năm 2016-2017, ghi nhận những cố gắng cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các giáo viên của trường cũng đã yêu cầu tạm dừng việc thực hiện Quyết định 519 của Sở GD&ĐT (quyết định ban hành quy định chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hạ Long).

Ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu Sở GD&ĐT cần tiếp tục bám sát vào Thông tư 06 của Bộ GD&ĐT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, đảm bảo việc tuyển chọn học sinh, giáo viên vào giảng dạy, học tập tại Trường THPT Chuyên Hạ Long một cách hiệu quả nhất.

Trường THPT chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Cũng theo ông Đọc, tỉnh luôn dành nguồn lực cho ngành giáo dục, đặc biệt là tạo cơ chế ưu đãi riêng cho Trường THPT chuyên Hạ Long, từng bước xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh. Đây cũng là ngôi trường có vị trí, vai trò quan trọng trong chiến lựợc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Ông Đọc yêu cầu, trong thời gian tới nhà trường phải xây dựng quy trình tuyển chọn “đầu vào” của học sinh qua hình thức sơ tuyển, đánh giá đạo đức, chọn hồ sơ theo từng khóa học, sau đó tổ chức các hình thức thi tuyển chọn. Đồng thời định hướng xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên môn, từng bước thu hút nhân tài đội ngũ giáo viên toàn diện và có chất lượng.

Ngày 10/6, Bộ GD-ĐT sẽ giao đề thi cho các địa phương

Ngày 10/6, Bộ GD-ĐT sẽ giao đề thi tất cả các môn cho các địa phương. Đề thi dự bị sẽ được giao vào ngày 17/6. Các địa phương sẽ có một tuần để chuẩn bị công tác in sao. Do đó, công tác tập huấn, công tác chuẩn bị in đề cần được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga chia sẻ điều này trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương ngày 2/6.

Trao đổi tại các địa phương, TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐHQG TPHCM, thành viên Ban chỉ đạo thi Quốc gia cũng lưu ý các địa phương cần thận trọng trong công tác vận chuyển, in sao đề thi. Theo ông Nghĩa, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn đề thi sẽ gây ra hệ lụy rất lớn. Vì vậy, ông Nghĩa đề nghị hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cần hết sức thận trọng trong vấn đề này, tránh tư tưởng chủ quan.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại địa phương này

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia của 2 địa phương. Năm nay, vai trò tổ chức thi đã được Bộ GD-ĐT giao về cho địa phương. Do đó, vai trò của địa phương trong kỳ thi năm nay là rất quan trọng. Mọi sai sót xảy ra, Sở GD-ĐT các địa phương phải chịu trách nhiệm, Bộ GD-ĐT và các trường đại học chỉ đứng ở vai trò hỗ trợ, giám sát. Vì vậy, các địa phương cần phải hết sức thận trọng, kỹ càng trong mọi khâu, công tác chuẩn bị nhằm tránh xảy ra những sai sót không đáng có.

PV