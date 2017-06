Khám phá phiên bản "khổng lồ - tí hon" trong thế giới rau củ quả

Trong khi các loại rau củ quả khổng lồ nhờ kích thước "khủng" với các thành tích kỷ lục đáng nể khiến nhiều người trầm trồ thì các loại rau củ quả tí hon với màu sắc bắt mắt và hình dáng mini dễ thương cũng hấp dẫn không kém.

Mời độc giả khám phá các phiên bản "khổng lồ - tí hon" trong thế giới các loại rau củ quả:

1. Chuối khủng lồ - chuối tí hon

Có chiều dài khoảng 18 cm, chiều ngang từ 5-6 cm, chuối Musa Ingens được nhiều người xếp vào hạng khổng lồ trong các loại chuối bởi độ to và dài của nó không loại chuối nào sánh được.

Giống chuối khổng lồ Musa ingens ở Papua New Guinea có thể đạt chiều cao tối đa lên tới 18m, chu vi thân có thể lên tới 2m, ngang với thân cây cổ thụ. Trong khi đó, lá của chúng cũng thuộc diện "khủng" với chiều dài tàu lá lên tới 5m, rộng 1m. Một buồng chuối khi chín nặng từ 30 đến 60kg. Quả chuối chín có chiều dài khoảng 18cm và rộng khoảng 5-6cm.

Có giống chuối khổng lồ ăn một quả no nguyên ngày thì cũng có giống chuối tí hon với chiều dài trung bình chỉ khoảng 2,5 đến 5cm, Señorita được coi là "em út" trong họ nhà chuối.

Chuối tí hon là một loại chuối rừng có nguồn gốc từ Philippin. Chúng được biết đến là một trong những loại chuối có vị ngọt và thịt mềm rất đặc biệt. Chúng có màu xanh nhạt khi xanh và chuyển dần sang vàng nhạt khi chín.

Chúng thường được ăn ngay khi chín, có lẽ do kích thước quá nhỏ khiến chúng rất dễ bị dập nát, hư hỏng trong quá trình di chuyển. Đặc biệt, loại chuối này cũng hiếm khi được sử dụng trong chế biến các món ăn so với các loại chuối khác.

2. Dưa hấu siêu khủng - Dưa hấu tí hon

Nếu hạt giống để trồng được những dưa hấu khổng lồ là loại được lai tạo từ các giống dưa hấu khác nhau và không phải là một sản phẩm biến đổi gen thì những trái dưa hấu "tí hon" lại có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ (Mexico) và hoàn toàn không có họ hàng gì với loại dưa hấu thông thường.

Tên khoa học của loại dưa hấu "tí hon" này là melothria Scabra. Sở dĩ chúng được gọi là “dưa hấu nhỏ” hay “dưa hấu chuột” là bởi hình dạng bên ngoài màu xanh nom rất giống dưa hấu thông thường. Trên thực tế, loài này thuộc họ thân leo, khi ăn có vị giống dưa chuột và hơi chua.

Hiện tại, trái dưa hấu lớn nhất trên thế giới được trồng vào mùa hè năm 2005 ở Arkansas (Mỹ), bởi Pat Rhodes và gia đình ông. Trọng lượng của dưa hấu là 122 kg.

3. Cà rốt phiên bản thường - Cà rốt phiên bản tí hon

Không giống với trường hợp của dưa hấu, cà rốt tí hon hay khổng lồ thực chất đều thuộc một giống và chỉ khác nhau về kích cỡ.

Sự xuất hiện của cà rốt tí hon đã tạo ra một “cơn sốt” trong giới đam mê làm vườn. Các chị em nội trợ truyền tai nhau trên các trang mạng xã hội về cách trồng cũng như chăm sóc loại cây nhỏ nhắn chỉ bằng đốt ngón tay này.

Cà rốt tí hon có những đặc tính khá giống như các giống cà rốt thông thường nhưng kích thước của chúng nhỏ hơn rất nhiều lần. Một củ cà rốt tí hon trưởng thành thường chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay cái. Loại cây tí hon xinh xắn này đặc biệt rất thích hợp trồng làm cảnh trong chậu để vừa ăn vừa ngắm.

Trung bình một củ cà rốt thường nặng 100g chứa khoảng 41Kcal, trong khi một củ cà rốt tí hon chỉ mang 4 Kcal năng lượng mà thôi.

4. Bắp cải thường - bắp cải tí hon

Bắp cả thường

Cũng vẫn là "anh em một nhà", bắp cải tí hon và bắp cải thường chỉ khác nhau về kích cỡ. Ngoài ra, bắp cải tí hon mọc dọc theo thân cây, tại mỗi cuống lá sẽ cho ra một quả nhỏ, một cây có thể cho lượng rau khá nhiều (từ 100 - 150 bắp tí hon), không giống như bắp cải thường mỗi cây chỉ ra một bắp.

Bắp cải tí hon

Bắp cải tí hon có tên gọi khoa học là cải Brussels, kích thước nhỏ hơn nhiều so với bắp cải thường thấy, chỉ khoảng 2,5-4 cm. Trong khi đó bắp cải thường trung bình nặng từ 0,5kg - 4kg.

Về thành phần dinh dưỡng, bắp cải và bắp cải tí hon đều có hàm lượng calo thấp và nguồn vitamin C dồi dào. Tuy nhiên, bắp cải tí hon có lượng calo và vitamin C cao gấp 2 lần so với bắp thường.

5. Cà chua tí hon - cà chua khổng lồ

Cũng giống với bắp cải hay cà rốt, cà chua tí hon và cà chua "khủng" đều cùng một họ.

Cà chua tí hon có đặc điểm là thân cây cao khoảng 20cm, mọc nhiều nhánh thân cây có nhiều lông. Người ta trồng cà chua tí tí hon chủ yếu là để làm cảnh hoặc cà chua nhỏ là loại dễ ăn. Qủa có đặc điểm màu đỏ khi chín, nhỏ,dễ ăn và khá bắt mắt.

Trong khi đó, cà chua thuộc giống Gigantomo, giống cà chua được cho là "khủng" nhất trên thế giới này cao khoảng 1,8m và cho ra từ 9 tới 11 quả lớn. Kích cỡ những quả cà chua có thể lên tới khoảng 25cm và nặng gần 1,5kg, tương đương kích thước của 12 quả cà chua bình thường, đủ cho nhu cầu của 4 người.

6. Bí ngô "khủng" - bí ngô mini

Giống như trường hợp của cà rốt, bí ngô tí hon hay khổng lồ thực chất đều cùng là “anh em” của nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt về trọng lượng của chúng là rất đáng kể.

Bí ngô mini được biết đến với tên gọi Pumpkin Casperita, Baby Boo pumpkins hay Miniture Pumkins. Kích thước quả chỉ để vừa lòng bàn tay, khi quả chín có màu trắng. Mọi người đều thích trồng bí ngô nhỏ vì đây là loại cây dễ trồng, năng suất, rất nhanh trưởng thành và đặc biệt là quả nhỏ xinh, trông cực kỳ vui mắt. Bí ngô tí hon cũng chứa hàm lượng calories rất thấp (26 Kcal/100g). Vì vậy, chúng được phái yếu trên thế giới ưa thích trong các chế độ ăn kiêng và giảm cân.

Một du khách đã không giấu nổi sự kinh ngạc về trái bí ngô khổng lồ nặng hơn 8 tạ "khủng" nhất nước Anh

7. Củ cải tí hon - củ cải thường

Cũng như các loại củ cải thông thường, củ cải đỏ baby tròn cũng chứa nhiều vitamin A, C và chất sắt, rất tốt cho sức khỏe. Loại củ này khá dễ trồng vì không cần nhiều đất hay “kén chọn” chỗ ở.

Loại cây này không cần quá nhiều đất, phù hợp trồng trong các chậu, bồn nhỏ, có thể trang trí ban công và phù hợp với không gian chật hẹp đô thị. Ngoài ra, củ cải đỏ còn mang những ý nghĩa phong thủy nhất định và tạo không gian đẹp trong nhà.

Cải củ là một loại rau ăn củ thuộc họ Cải, được thuần hóa ở châu Âu từ thời kỳ tiền Roman. Hiện nay cải củ được trồng và sử dụng trên khắp thế giới. Cải củ có nhiều thứ khác nhau, khác biệt về kích thước, màu sắc và mùa vụ.

8. Ngô kích cỡ thường - ngô bao tử

Ngô bao tử

Một cặp anh em khổng lồ - tí hon khác trong giới thực vật chính là ngô thường và ngô bao tử. Chúng được trồng trong cùng một điều kiện dinh dưỡng nhưng chỉ khác nhau ở thời điểm thu hoạch. Ngô bao tử được thu hoạch từ rất sớm chứ không được để phát triển lớn như ngô thông thường.

Ngô thường

Thời gian thu hoạch khác nhau, dẫn đến sự khác nhau căn bản giữa hai loại ngô. Một mặt, ngô bao tử được thu hoạch sớm nên ít bị sâu hại tấn công như khi trưởng thành. Mặt khác, ngô thông thường được biết tới là một trong những loại ngũ cốc chủ yếu, rất giàu tinh bột.

