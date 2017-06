Hàng chục ngôi mộ bị đập phá: Sẽ khởi tố vụ án

Sáng 4/6, trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Nhà Bè, TPHCM xác nhận, cơ quan này đang chờ kết quả giám định thiệt hại của 17 ngôi mộ bị đập phá trên địa bàn xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, ngày 8/5, một số người dân có mồ mả người thân tại khu đất cạnh nghĩa trang xã Nhơn Đức, đến viếng mộ thì bàng hoàng phát hiện nhiều ngôi mộ bị đập phá nên báo cho cơ quan chức năng.

CQĐT Công an huyện Nhà Bè đã vào cuộc điều tra và đang chờ kết quả giám định thiệt hại để khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản".

Công an xã Nhơn Đức và Công an huyện Nhà Bè nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận sự việc. Theo thống kê ban đầu, có tất cả 17 ngôi mộ được xây kiên cố bị đập phá. Bên cạnh đó, khoảng 150 m dây điện cũng bị trộm. Khu vực có mộ bị đập phá rộng khoảng 1.000 m2, nằm cạnh bờ sông, tách biệt với nghĩa trang xã Nhơn Đức bằng một bức tường xây kiên cố.

"Chúng tôi hoàn toàn không có thù hận gì với ai mà sao lại bị đối tượng nào tàn nhẫn đập phá, kéo đổ bàn thờ, chân đèn, lư hương... của người đã khuất như thế này?", một người dân có mộ phần người thân bị đập phá nói trong bức xúc.

Theo 1 cán bộ điều tra, bước đầu đã có cơ sở để CQĐT khởi tố vụ án “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 246- Bộ luật Hình sự; tuy nhiên, vụ việc cũng có dấu hiệu của hành vi “Hủy hoại tài sản” nên Công an huyện Nhà Bè đã cho trưng cầu giám định thiệt hại và nếu có đủ cơ sở, sẽ khởi tố vụ án về hành vi này.

Điều 246 Bộ luật Hình sự quy định:

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 178 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, quy định về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.