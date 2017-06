Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C duy trì hết ngày mai

Dự báo hôm nay và ngày mai nhiệt độ cao nhất ở thủ đô lên 40 độ C, thấp nhất 30 độ C và thời gian duy trì mức nhiệt 35 độ kéo dài 10-20 giờ mỗi ngày.

7h hôm nay, trời Hà Nội tiếp tục trong xanh, hiếm hoi lắm mới có đám mây mỏng, nắng chói chang. Nhiệt độ ở trạm đo khí tượng là 33 độ C, độ ẩm không khí 66%. Nền nhiệt tiếp tục gia tăng mạnh, mỗi giờ khoảng 1-2 độ C và độ ẩm không khí suy giảm khiến người dân cảm thấy bức bối.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay và ngày mai Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 40 độ, có nơi trên 40 độ C, thấp nhất là 30 độ C. Thời gian duy trì nền nhiệt trên 35 độ là 10-20 giờ tùy khu vực.

Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, những người làm việc ngoài đường, kể cả đàn ông đều phải mặc áo chống nắng. Ảnh: Giang Huy.

Bắt đầu từ ngày 1/6, đợt nắng nóng ở miền Bắc hình thành do tác động của áp tháp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn (gió Lào) hoạt động mạnh. Hôm qua, trên 30 trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C.

Hà Nội là trung tâm nóng khi các trạm Ba Vì, Hoài Đức ghi nhận xấp xỉ 41 độ C; Láng, Sơn Tây trên 41 độ C; và Hà Đông 42 độ C. Hai trạm Hà Đông và Láng đã vượt giá trị lịch sử.

Theo số liệu ghi nhận được, Hà Đông nóng nhất vào hè năm 2008 với 39,8 độ C, nhưng ngày 3/6 đã vượt trên 2 độ C. Còn trạm Láng từng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, hôm qua đạt 41,5 độ C. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng cách mặt đất 2 m và có mái che, thực tế ngoài trời cao hơn 4-6 độ C.

Ngày 5/6 nắng nóng sẽ dịu dần ở Bắc Bộ và ngày 6/6 ở Trung Bộ.

Xuân Hoa