Ngày mai, xăng đến kỳ điều chỉnh, tăng giá nhẹ?

Trong đợt điều chỉnh vào ngày mai (5/6), giá xăng có thể sẽ tăng nhẹ để bù vào mức lỗ của bán lẻ so với giá cơ sở.

Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, nếu không thay đổi mức sử dụng quỹ bình ổn và giữ nguyên thuế, phí…, trong đợt điều chỉnh lần này, giá xăng bán lẻ có thể tăng từ 100–300 đồng một lít. Mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel cũng có thể tăng nhẹ, khoảng 50 đồng/lít tùy vào sự điều chỉnh của quỹ bình ổn.

Nguyên nhân của đợt tăng giá lần này được cho là do các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn đang chịu mức lỗ khoảng 300 đồng/lít so với giá cơ sở, trong khi đó giá xăng thế giới đang có xu hướng giảm. Vì vậy, giá xăng vào ngày mai có thể sẽ tăng nhẹ để bù vào mức lỗ của bán lẻ so với giá cơ sở.

Giá xăng có thể tăng nhẹ vào ngày mai

Theo tính toán của Bộ Công Thương với giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày gần đây, giá bán trung bình cho mặt hàng xăng RON 92 đã giảm từ 64 USD/thùng ở đợt điều chỉnh trước (ngày 20/5) xuống còn 62 USD/thùng ở kỳ điều chỉnh lần này.

Liên quan đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện nay, mặt hàng xăng dầu đang tiến dần đến việc vận hành theo quy luật của nền kinh tế thị trường. Điều này đã được thể hiện rõ ở việc công khai minh bạch giá cũng như nguồn cung về xăng dầu với gần 30 đầu mối được phép trực tiếp nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam và đang có sự cạnh tranh lành mạnh. “Việc điều hành thị trường xăng dầu theo Nghị định 83 thời gian qua cũng đã chứng tỏ sự hiệu quả với chu kì điều chỉnh giá 15 ngày đã tạo ra sự công khai minh bạch. Giá xăng dầu được tính toán và công bố hợp lý dựa trên công thức giữa thuế, phí và giá trung bình 15 ngày theo giá sàn tại thị trường Singapore”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay.

Anh Tuấn