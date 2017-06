Dự báo thời tiết 4/6: Ngoài trời HN 45-50 độ, phá mọi kỷ lục

So sánh số liệu quan trắc các năm cho thấy, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội mới dừng lại ở mức 40,4 độ, trong khi 2 ngày qua, thủ đô đã đạt kỷ lục mới 41-42 độ, ngoài trời 45-50 độ.

Hôm nay, thủ đô Hà Nội và dọc khắp miền Bắc tới Phú Yên bước sang ngày thứ 3 nắng nóng đặc biệt gay gắt. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên tấn công miền Bắc mùa hạ 2017, với mức độ khốc liệt hiếm gặp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ ngày 31/5 trở đi, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nắng nóng với cường độ nhẹ bao phủ khu tây bắc Bắc Bộ, một số địa phương vùng núi phía đông Bắc Bộ.

Chiều qua, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều nơi cao trên 40 độ C như Hòa Bình 40,8 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 41,4 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41 độ, Sơn Động (Bắc Giang) 41,1 độ, Bắc Ninh 41,2 độ, Chí Linh (Hải Dương) 42,2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,3 độ…

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất tại Láng lên mức 41,5 độ, Hà Đông (Hà Nội) 42 độ.

Với mức nhiệt này, hai trạm Hà Đông và Láng đã vượt giá trị lịch sử. Từ khi có số liệu, Hà Đông nóng nhất vào hè năm 2008 với 39,8 độ C, nhưng ngày 3/6 đã vượt trên 2 độ C. Còn trạm Láng từng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, thì lần này lên 41,5 độ C.

Phố đi bộ Hồ Gươm không một bóng người dưới nắng nóng gay gắt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đây chỉ là mức nhiệt trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời tại thủ đô luôn giao động 45-50 độ C. Nhiều người đã làm được thí nghiệm rán trứng trên đường.

So sánh số liệu quan trắc các năm cho thấy, đợt nắng nóng đang diễn ra tại miền Bắc có mức độ gay gắt chưa từng có.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu hơn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 36-39 độ C, một số địa phương cao trên 39 độ C. Hồi Xuân (Thanh Hóa) cao nhất 40,3 độ C.

Ngoài ra, nắng nóng khiến các vùng núi cao miền Bắc nhiệt độ cũng tăng nhanh. Cụ thể, Sa Pa (Lào Cai) lên mức 27,1 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 30,5 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nóng nực 33,1 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) lên đến 33,4 độ C.

Người dân các tỉnh miền Bắc quá “choáng” với đợt nắng nóng dữ dội bất ngờ này.

Dự báo hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây tác động đến miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Miền Bắc nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-41 độ C, một số nơi lên đến 41-42 độ C, có địa phương cao trên 42 độ C. Các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên dao động từ 37-39 độ C, có nơi đạt mức 40-41 độ C. Thủ đô Hà Nội cũng đạt ngưỡng 41 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài suốt từ 10-18h.

Sau đó từ 6/6, nắng nóng sẽ dịu dần, mưa mát sẽ giúp nền nhiệt miền Bắc hạ nhanh xuống mức 35 độ.

M.Hải - M.Anh