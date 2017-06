2 giờ căng thẳng tìm cháu bé mất tích

Đang lúi húi nấu bữa chiều trong bếp, chị L bỗng tá hoả vì không thấy cậu con trai bé nhỏ vừa ngồi chơi một mình ở phòng khách đâu nữa...

Theo lời kể của chị V.T.K.L (trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), vào khoảng 18h ngày 2-6, khi chị L đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, cậu con trai T.G.B của chị chơi ở phòng khách.

Lúi húi trong bếp một lát, chị L thấy phòng khách yên ắng, không thấy tiếng động của đồ chơi, chạy ra thì không thấy con đâu. Chị tá hoả chạy quanh xóm tìm nhưng vẫn không thấy, mọi người trong nhà lúc đó đều đi làm, chưa ai về nên chị L gọi điện thoại, huy động anh em họ hàng trong gia đình đi tìm cháu B. Tuy nhiên, tìm hết cách mà gia đình vẫn không tìm thấy cháu bé, chị L liền đến CAP Thanh Nhàn trình báo, cầu cứu.

Chị L xúc động khi nhận lại con trai tại trụ sở CAP Thanh Nhàn

"Lúc đó, tôi cứ nghĩ đến mấy clip đăng trên mạng việc trẻ em đang chơi trong nhà bỗng bị người lạ xông vào bắt cóc. Chỉ nghĩ thôi mà tim quặn thắt. Cầu trời phật để bi kịch đó không xảy đến với con tôi", chị L hồi tưởng lại.

Nhận được thông tin, Ban chỉ huy CAP Thanh Nhàn lập tức báo cáo Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng. Qua thông tin nắm được, đồng chí Trưởng CAQ Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai các phương án, huy động toàn bộ CBCS có mặt tại CAP Thanh Nhàn lúc đó để toả đi các hướng, truy tìm cháu bé.

Sau 2 giờ đồng hồ ráo riết truy tìm khắp nơi, đến gần 20h tối cùng ngày, một tổ công tác CAP Thanh Nhàn phát hiện một cháu bé đứng ngơ ngác ở cổng nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Dáng vẻ của bé vô cùng sợ hãi, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai.

Các chiến sỹ công an liền tiếp cận, hỏi han nhưng cháu bé vẫn không nói được câu nào. Nỗi sợ hãi cùng những dòng nước mắt giàn giụa hằn lên khuôn mặt đứa trẻ. Một hồi trấn an, giải thích, cháu bé mới đồng ý theo các chú công an về trụ sở.

Tuy nhiên, bởi bé vẫn không nói, nên CAP Thanh Nhàn chưa thể xác minh cháu bé này liệu có phải là T.G.B đang được gia đình trình báo mất tích hay không.

Liên hệ với chị L, người mẹ này mô tả đặc điểm nhận dạng, quần áo của bé B trước khi mất tích thì có nhiều điểm tương đồng. Chỉ huy CAP Thanh Nhàn liền thông báo chị L đến trụ sở để xác nhận. Vừa thấy bóng dáng của mẹ bước vào cổng trụ sở CAP Thanh Nhàn, cháu bé liền vứt hết nỗi sợ hãi, chạy lao đến, sà vào lòng mẹ. Cảnh tượng này khiến không ít CBCS và người dân chứng kiến không khỏi rơi lệ vì xúc động.

Sau khi làm thủ tục nhận con, chị L vẫn không ngừng rơi nước mắt. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, chị chỉ biết nắm tay chỉ huy CAP Thanh Nhàn, bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc tới từng CBCS CAP, những người đã tận tụy, hết lòng giúp chị và gia đình tìm được G.B. "Hạnh phúc gia đình tôi đã thêm vẹn tròn! Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn các đồng chí công an. Đây cũng là bài học dành cho tôi, để lần sau trông con cẩn thận hơn, chốt chặt cửa và không để con một mình nữa", chị L nghẹn ngào nói.

Theo Chu Hương

An ninh Thủ đô