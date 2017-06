Cả đoàn casting 'Baywatch' kinh ngạc vì người đẹp quá bạo

Vũ khí lợi hại của bom tấn hè ‘Baywatch’

Trong buổi casting diễn viên nữ đầu tiên cho Baywatch, Kelly Rohrbach đã không ngại ngần cởi phăng bộ quần áo trước trăm ánh mắt. Thực ra điều này không quá gây ngạc nhiên với một buổi casting diễn viên cho phim bãi biển nhưng giữa cái lạnh tháng 1 New York thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Giữa tháng 1 ở New York, nhiệt độ có thể xuống tới âm hàng chục độ C. Tuy nhiên, người đẹp Kelly Rohrbach của chúng ta vì vai diễn đã không nề hà chuyện ít vải. Nhưng rất may là những cố gắng và chịu đựng của cô mang lại kết quả xứng đáng khi cô được nhận vai diễn.