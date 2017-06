Bóc gỡ đường dây ma túy của "người đàn bà đẹp" xứ Lạng với đám đàn em chung tình

Hàng trăm đường dây vận chuyển ma túy đã bị triệt xóa, trong đó có nhiều chuyên án do “nữ quái” cầm đầu. Để phá được những chuyên án lớn như vậy, các trinh sát của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội đã mất nhiều tháng ròng ăn chực nằm chờ bám theo đối tượng trên những cung đường ma túy.

Liên quan đến đường dây ma túy khủng do người đàn bà xinh đẹp nức tiếng Lạng Sơn là Trần Thị Ngọc (SN 1960), trú ở phường Đông Kinh, Lạng Sơn cầm đầu bị lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội triệt phá, các trinh sát trực tiếp tham gia đánh án đã kể lại những tình tiết trong đường dây này khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Lực lượng kỹ thuật hình sự giám định số ma túy do lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy bắt giữ

Lập đường dây buôn ma túy toàn bạn tù

Từ những năm 1990, Trần Thị Ngọc đã khiến nhiều đại gia vùng biên xứ Lạng say đắm bởi vẻ đẹp “sắc nước hương trời” cũng như độ ăn chơi của mình. Ngày ấy, Ngọc nổi danh là “sành điệu” trong những cuộc chơi tại quán bar, vũ trường vùng bên kia biên giới.

Cũng từ những đêm như thế, Ngọc trở thành người cung cấp ma túy cho những dân chơi tại đây. Nhiều thanh niên là con em của những “đại gia” xứ Lạng đã trở nên thân tàn ma dại bởi “màn khói trắng qua giấy bạc” thâu đêm suốt sáng được Ngọc cung cấp.

Ngọc nhanh chóng trở nên giàu có khiến cư dân chợ đêm Đông Kinh, Lạng Sơn phải ngỡ ngàng. Từ cung cấp ma túy cho dân chơi sử dụng, Ngọc lập ra đường dây vận chuyển ma túy cực lớn. Song, cái giá dành cho những người gieo cái chết trắng luôn thích đáng và “người đàn bà đẹp” buôn ma túy cũng không thể thoát án.

Sau 17 năm thụ án tại trại giam Phú Sơn, những tưởng Ngọc trở về sẽ làm ăn lương thiện. Nhưng ngựa quen đường cũ, vốn quen thói tiêu tiền như nước, Ngọc thiết lập lại đường dây vận chuyển ma túy từ Tây Bắc về Lạng Sơn tiêu thụ. K

hi bị cơ quan công an bắt giữ, Ngọc khai nhận, ý định làm giàu từ ma túy đã ăn vào máu của đối tượng. Do đó, ngay cả khi đang thụ án trong tù, Ngọc đã kết bạn với nhiều đối tượng “máu mặt” và hẹn ngày về sẽ “làm ăn với nhau”.

Nói là làm, khi ra tù Ngọc quy tập đám “bạn tù” và trở thành “bà trùm” ma túy điều khiển một đường dây vận chuyển ma túy tinh vi từ những tỉnh khu vực Tây Bắc vận chuyển về Hà Nội, đưa lên Lạng Sơn rồi tiêu thụ ở bên kia biên giới.

Từ người bạn tù giới thiệu Ngọc đã tiếp nhận Trần Xuân Nam (SN 1968), ở thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La và giao việc quan trọng vận chuyển heroin từ Mộc Châu về Hà Nội. Với tính cách “sừng sỏ” và mặc dù từng bị đi tù về tội cướp và đánh bạc nhưng Nam cũng nhanh chóng bị Ngọc thu phục và điều khiển như một con rối, nghe theo mọi mệnh lệnh vô điều kiện.

Thiếu tá Phạm Như Trường, Đội phó Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng chất ma túy - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội cho biết: “Để phá được đường dây ma túy này, các trinh sát đã phải vất vả hàng tháng trời chỉ có đi lại trên tuyến quốc lộ 6 để nắm chắc di biến động của Ngọc và những chân rết.

Có những tuần trinh sát phải đi xe máy trong đêm từ Hà Nội đến Sơn La, thậm chí đã nhiều lần phải hóa trang làm người dân bản địa đi lao động để lần theo dấu vết. Ngọc là nữ quái vô cùng tinh vi, khi giao dịch “hàng” không bao giờ ra mặt, chỉ đạo qua điện thoại và thay đổi vị trí liên tục gây khó khăn cho lực lượng trinh sát”.

Hai “nữ quái” Ngọc và Hoài cùng các đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển trái phép ma túy cực lớn từ Tây Bắc về Hà Nội và Lạng Sơn

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

Tuy nhiên, dù Ngọc có tinh vi, quỷ quyệt đến đâu cũng không lọt qua được những con mắt dày dạn kinh nghiệm của trinh sát Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng chất ma túy.

Sáng sớm 28-2- 2016, theo chỉ đạo của Ngọc, đối tượng Nam đi xe khách mang “hàng” từ Mộc Châu, Sơn La về đến khu vực phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, đã bị tổ công tác Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng chất ma túy - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an, CSGT CATP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển ma túy, thu giữ 10 bánh heroin.

Qua đấu tranh, Nam khai nhận ngày 18-2-2016, theo hướng dẫn của Ngọc, đối tượng đã giao 6 bánh heroin cho một phụ nữ tên Hoài ở khu vực cây xăng thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn.

Tiến hành truy xét “nóng”, ngay trong sáng 28-2, khi nắm rõ thông tin “đầu Lạng Sơn” do Ngọc đang tiếp tục điều hành, Thiếu tá Phạm Như Trường đã báo cáo chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy xin “chi viện” lực lượng để vây bắt đối tượng. Một mũi trinh sát lập tức lên đường đến vùng biên giới Lạng Sơn. Lúc này những thông tin về mắt xích quan trọng đã được xác định, song Ngọc liên tục thay đổi vị trí giao nhận hàng khiến tổ công tác gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, cuối cùng, các trinh sát đã xác định được tại khu vực cây xăng Cao Lộc có một đối tượng đang giao dịch ma túy. Nhanh chóng áp sát, các trinh sát khóa tay đối tượng, đó là Hoàng Minh Hoài (SN 1965), trú tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn, một trong những mắt xích quan trọng của Trần Thị Ngọc.

Để điều khiển đường dây ma túy này, Ngọc đã dùng muôn phương nghìn kế, song thủ đoạn đối tượng thường dùng nhất là tận dụng vẻ đẹp mặn mà của mình để “chiều chuộng” đám đàn em, do đó “nữ quái” này tin chắc rằng chúng sẽ không bao giờ bán đứng mình.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài, cơ quan CSĐT thu giữ 2 túi ma túy “đá” trọng lượng gần 1,4kg. Hoài khai nhận số ma túy trên nhận của một phụ nữ, cũng theo môi giới của Trần Thị Ngọc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Minh Hoài về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, bắt khẩn cấp Trần Thị Ngọc về hành vi mua bán trái phép ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc, cơ quan công an thu giữ 1.368,2 gam ma túy tổng hợp. Trước những chứng cứ, vật chứng Ngọc đã phải nhận tội.

Thiếu tá Phạm Như Trường cho biết: “Để có thể cất lưới được đường dây ma túy hoạt động rất tinh vi và kín kẽ do nữ quái Ngọc cầm đầu, các trinh sát đã phải tốn rất nhiều công sức để đeo bám và tiếp cận các đối tượng. Đặc biệt, việc tiếp cận đối tượng Ngọc rất khó khăn vì được nhiều đàn em là những nhân tình rất trung thành bảo vệ”.

Để điều khiển đường dây ma túy này, Ngọc đã dùng muôn phương nghìn kế, song thủ đoạn đối tượng thường dùng nhất là tận dụng vẻ đẹp mặn mà của mình để “chiều chuộng” đám đàn em, do đó “nữ quái” này tin chắc rằng chúng sẽ không bao giờ bán đứng mình. Cứ mỗi lần lên Tây Bắc “kiểm định hàng”, Ngọc lại kéo theo một vài đàn em đi theo.

Những cuộc chơi hết mình của “đàn chị” khiến nhiều đối tượng luôn tận tụy làm theo mọi sai bảo của Ngọc. Chính vì được “bà trùm” này thu phục bằng cả tình lẫn tiền và ma túy, nên đám đàn em của Ngọc rất trung thành, dù bị bắt cũng không bao giờ chịu hé răng khai nửa lời về chân tướng của nữ quái này.

Ngay cả đối tượng Nam bị bắt, cơ quan điều tra phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới bắt được Ngọc. Bởi vì ban đầu khi Nam bị bắt, đối tượng này tỏ ra ngoan cố, không thể khai thác được bất cứ thông tin gì. Đây là lý do, các trinh sát Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng chất ma túy phải “ăn sương nằm gió ngủ dọc đường” để nắm chắc mọi di biến động của Ngọc cùng chân rết trong đường dây ma túy cực lớn liên tỉnh và xuyên quốc gia. Song, với những nỗ lực và kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, Ngọc đã phải trả giá bởi hành vi vi phạm của mình.

Theo Đức Trí

An ninh Thủ đô