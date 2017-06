Nắng nóng đỉnh điểm mà ra đường thiếu 6 phụ kiện chống nắng này thì đúng là không sống nổi!

Chỉ có bịt kín như bưng chị em mới có thể yên tâm mà ra ngoài, chống chọi lại cái nắng khắc nghiệt ngoài kia.

Trước thời cái nắng như thiêu như đốt của hiện tại thì kem chống nắng thôi là chưa đủ. Liệu có ai đủ dũng cảm ra đường mà bỏ mặc tất cả, không mặc áo chống nắng, váy quây, đeo găng tay... để ra đường. Chỉ có bịt kín như bưng mới có thể yên tâm mà ra ngoài, chống chọi lại cái nắng khắc nghiệt ngoài kia. Dưới đây là 6 món đồ không thể thiếu của các chị em mỗi khi phải ra đường trong những ngày nắng kinh khủng của hiện tại.

1. Áo chống nắng

Đây là món đồ đầu tiên được liệt kê trong danh sách này. Cứ ra đường ngày hè là phải mặc áo chống nắng, chính vì vậy mà cứ mùa hè đến là các chị em tất bật tìm hiểu các sản phẩm áo chống nắng, chống nhiệt để chống chọi lại với sự chói chang kinh khủng ngoài kia.

Nếu như trước đây áo chống nắng chỉ đơn thuần là những thiết kế đảm nhận nhiệm vụ che nắng với chất vải dày và thô cứng thì hiện tại mẫu mã và chất liệu của áo chống nắng cũng phong phú và thời trang hơn. Trên thị trường hiện nay đang giới thiệu rất nhiều những kiểu áo bằng vải nano, vải phao mỏng... vừa có khả năng chống nóng vừa cách nhiệt, để các chị em có thể lựa chọn cho mình sản phẩm thích hợp nhất.

2. Váy quây che chân

Cùng với áo chống nắng, váy quây cũng là một phụ kiện hỗ trợ để các chị em có thể chống chọi lại cái nắng khắc nghiệt này. Váy quây chỉ đơn giản là miếng vải vuông dày dặn dùng để che chân mỗi khi chị em mặc váy, quần ngắn khi phải ra đi ngoài giữa trời nắng. Miếng vải che kín chân nhưng vẫn rất thoải mái với mọi cử động, bới nó không quá ôm sát nên các chị em đi xe vẫn thuận tiện, dễ dàng.

3. Bộ đồ chống nắng

Không đơn lẻ như áo chống nắng hay váy quây, bộ đồ chống nắng là một set gắn liền cả áo và váy, che kín từ đầu đến chân. Nhưng so với áo hay váy tách riêng thì bộ đồ chống nắng có phần bất tiện đôi chút bởi nó liền cả áo váy váy nên đi lại di chuyển hơi khó. Cộng thêm phần khoá kéo còn tạo đường xẻ nên nắng vẫn có thể xâm nhập vào da.

4. Găng tay

Áo chống nắng thôi là không thể đủ, bởi tay của bạn vẫn còn bị hở ra, vậy nên các chị em còn đeo thêm găng tay để đủ bộ. Găng tay thì đơn giản hơn bởi bạn chỉ cần một thiết kế lửng đến cổ tay và che nắng đủ phần mu và các ngón tay là đủ.

5. Khẩu trang

So với những chiếc khẩu trang che bụi bình thường thì các chị em khi chọn khẩu trang đi nắng thường chọn những kiểu dáng to bản che kín cả hai bên tai hoặc có cả những kiểu tích hợp cả khăn to để che kín cả phần trán. Tựu chung lại chỉ là khẩu trang thôi thì cũng phải che được kín mặt để không lộ ra phần nào trước nắng gió.

6. Kính mắt

Cuối cùng là kính mắt, đa phần các chị em chọn kính mắt màu tối để giảm độ chói khi đi đường, nhưng các chị em cũng nên quan tâm đến chỉ số chống tia tử ngoại ở mắt kính để đảm bảo độ an toàn cho đôi mắt. Tránh những chiếc kính gọng kim loại nếu như bạn không muốn hai bên má của bạn ửng đỏ bởi phần gọng ánh kim bắt sáng.

Mai Ami