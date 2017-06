Kiểm định chất lượng đại học: Không có chuyện 100% trường tham gia đều được công nhận

Ngày 10/6, Bộ GD-ĐT sẽ giao đề thi tất cả các môn cho các địa phương. Đề thi dự bị sẽ được giao vào ngày 17/6. Các địa phương sẽ có một tuần để chuẩn bị công tác in sao. Do đó, công tác tập huấn, công tác chuẩn bị in đề cần được các địa phương đặc biệt chú trọng.

