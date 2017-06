Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cho biết, quá trình thử nghiệm hệ thống camera giám sát trật tự đô thị thời gian qua tại địa bàn đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cận cảnh "mắt thần 360 độ" giám sát an ninh ở Hà Nội

Hệ thống camera giám sát do Công an quận Hoàng Mai lắp thí điểm tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ được kết nối với hơn 60 camera lắp đặt tại các hộ dân. Việc làm này được thực hiện để tăng tính chủ động trong công tác quản lý trên địa bàn, phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện xử lý hành vi vi phạm khác qua hình ảnh camera ghi lại.

Hệ thống màn hình hiển thị hình ảnh được truyền về từ camera đặt ở các điểm trọng yếu.

Hệ thống trung tâm điều khiển được đặt tại công an phường Hoàng Văn Thụ, do công an phường chủ động vận hành và xử lý giám sát. Giữ liệu hình ảnh camera chuẩn full HD với tầm quan sát lên đến 200m. Hình ảnh có thể lưu giữ được khoảng 20 đến 90 ngày tùy theo dung lượng bộ nhớ lắp đặt.

Việc lắp camera an ninh ở các ngã tư, giúp giám sát tốt hơn tình hình an ninh trật tự.

Với hệ thống camera an ninh trên, công an phường có thể xây dựng được các chốt tuần tra phủ kín địa bàn, đồng thời tích hợp thêm hệ thống âm thanh cảnh báo tại các điểm đầu và cuối của hệ thống. Từ đó có thể sử dụng hệ thống âm thanh và hình ảnh để phát cảnh báo đến các điểm phát hiện đối tượng nghi vấn.

Có thể tích hợp phần mềm để nhận diện, đo đếm số lượng đối tượng, phương tiện di chuyển vào ra khu vục quan sát; từ đó có thể phân loại giúp cho việc phòng ngừa đấu tranh với các loại đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều camera có phạm vi quan sát tới 200 m, hình ảnh full HD.

Nguồn vốn được dùng để xây dựng dự án được lấy từ ngân sách xã hội hóa, phần còn lại là do công an phường đóng góp.

Đại úy Lê Trọng Ngọc, Phó Trưởng công an phường Hoàng Văn Thụ cho biết: “Việc xây dựng đề án lắp đặt camera giám sát an ninh cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế, vừa giảm bớt sức ép cho công an phường mà lại mang lại hiệu quả cao trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua thực tế từ khi hệ thống camera được lặp đặt công an phường đã phá được một số vụ án từ giữ liệu hình ảnh ghi lại”.

Trọng Trinh