Khởi công cầu 47 tỷ đồng, thỏa mong đợi của người dân vùng rốn lũ

Chiều ngày 3/6, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức buổi lễ khởi công xây dựng công trình cầu Chợ Hôm ở xã Phương Mỹ. Rất đông người dân đã đến chứng kiến buổi lễ trong niềm vui, thỏa lòng mong đợi từ hàng chục năm nay.

Từ bao đời nay, hàng ngàn người dân và chính quyền vùng rốn lũ xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) luôn mong ước có một cây cầu bắc qua dòng Ngàn Sâu. Bởi chính dòng sông này chảy qua trung tâm xã (toàn xã Phương Mỹ có 8 xóm với hơn 3 ngàn nhân khẩu) chia cách 2 bên bờ sông mỗi bên 4 xóm. Hàng chục năm trôi qua, tất cả các giao dịch hành chính, y tế, giáo dục, chợ búa, nhà thờ… đều trông vào những con đò.

Cầu phao qua sông Ngàn Sâu hung dữ

Sau hàng chục năm lênh đênh trên những con đò và phải chịu những vụ tai nạn lật đò thương tâm, năm 2005, chính quyền cùng nhân dân Phương Mỹ đã xây dựng cầu phao Chợ Hôm. Cầu dài 120m, lòng cầu rộng 1,6m, được thiết kế bằng nhiều thùng phuy nối nhau nổi trên mặt nước và hai dây cáp chính làm trụ cho cầu.

Cầu phao Phương Mỹ đã làm được hơn 10 năm, do không có lan can hay tay vịn nên mỗi lần qua cầu là người dân đối mặt với hiểm nguy nhưng cũng đã thuận tiện hơn nhiều so với con đò nhỏ. Mỗi ngày, chiếc cầu phao rộng hơn 1m này có hàng trăm lượt người qua lại, nhiều nhất là các em học sinh.

Mặc dù mỗi năm tu sửa từ 2-3 lần nhưng do cầu làm đã lâu nên bị mục nát và có nguy cơ đứt sập bất cứ lúc nào. Điều này thực sự nguy hiểm bởi bình thường khúc sông này sâu 5-6m, mùa mưa lũ có thể lên cao 10m. Đặc biệt, mùa mưa lũ, mọi hoạt động đi lại bị ngưng trệ, học sinh không thể đến trường.

Hơn 10 năm trôi qua, chiếc cầu phao đã xuống cấp, có nguy cơ đứt sập bất cứ lúc nào.

Trước những thực trạng trên, ngày 2/2/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Chợ Hôm, thuộc xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê với tổng mức đầu tư khoảng 47 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên vẫn chưa có vốn triển khai dự án.

Sáng ngày 3/6, sau bao mong mỏi, chờ đợi, hàng ngàn người dân xã Phương Mỹ phấn khởi kéo nhau đến chứng kiến buổi lễ khởi công xây dựng cầu Chợ Hôm.

Công trình cầu Chợ Hôm do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, Công ty TNHH XD&TM Hoàng Ngọc là đơn vị thi công, dự kiến sau 12 tháng cây cầu sẽ hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê nêu rõ, việc đầu tư xây dựng cầu Chợ Hôm, xã Phương Mỹ là phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của nhân dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Bí thư xã Phương Mỹ cũng đã vui mừng cảm ơn lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã giúp đỡ người dân địa phương có được cây cầu.

“Chúng tôi hứa sẽ tạo mọi điều kiện tối đa để đơn vị thi công được hoàn thành công trình đúng tiến độ, đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ và nhân dân địa phương” – ông Quân nói.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với mong muốn có một chiếc cầu nối 2 bờ Ngàn Sâu của người dân Phương Mỹ rất thiết thực, đảm bảo an toàn cho người dân, giúp giảm bớt rủi ro nhất đối với người dân vùng lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, nhân dân vùng hưởng lợi và đơn vị thi công phối hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm để công trình sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Hương Khê và đơn vị liên quan nhấn nút khởi công công trình.

Ông Nguyễn Văn Hồng (xóm Nam Hà, Phương Mỹ, Hương Khê) – một người dân chứng kiến buổi lễ không giấu được nỗi vui mừng cho biết: “Từ bao đời nay, người dân trong vùng đã khát khao có được một cây cầu nối qua sông Ngàn Sâu để đi lại, giao thương, học tập. Người dân chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tối đa để đơn vị thi công được hoàn thành công trình đúng tiến độ, đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ và nhân dân địa phương”.

Hà Phương