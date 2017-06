Nghiên cứu chứng minh 2 cách phòng ngừa tái phát ung thư đại tràng hiệu quả

Một nghiên cứu mới nhất trên bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn 3 sẽ mang lại cơ hội sống khỏe cho người bệnh.

Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Erin L. Văn Blarigan, đến từ Đại học California San Francisco UCSF, cho biết: “Chúng tôi phát hiện, trong số những người bị bệnh ung thư đại tràng, những người có trọng lượng cơ thể bình thường, có thói quen tập luyện thể thao thường xuyên và chế độ ăn uống giàu ngũ cốc, hoa quả, rau xanh sẽ có tỉ lệ tái phát ung thư hoặc tử vong thấp hơn rất nhiều so với những nhóm người khác”.

Nghiên cứu này bao gồm gần 100 người mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, những người này bắt đầu hóa trị từ năm 1999 đến năm 2001. Nhóm nghiên cứu khác đã phân chia điều tra phương thức sinh hoạt của những người bệnh này từ năm 1999 và năm 2001. Nhóm nghiên cứu của ĐH UCSF đã chọn những thông tin của nhóm nghiên cứu này để phân tích.

Nhóm nghiên cứu UCSF cho điểm từ 0-6 đối với thói quen sinh hoạt của người bệnh, trong đó phương thức sinh hoạt của những người tiếp xúc gần với lối sống lành mạnh thì có điểm số càng cao.

Nhóm nghiên cứu phát hiện, sau cuộc điều tra theo sát trong vòng 7 năm, trong số những người mắc bệnh ung thư đại tràng, những nhóm người tuân thủ phương thức sinh hoạt lành mạnh có thể giảm nguy cơ tử vong 42%. Trong số những người mắc bệnh này tổng cộng có 335 người xuất hiện hiện tượng tái phát bệnh ung thư, trong đó có 256 người tử vong, 43 người tử vong vì các nguyên nhân khác.

Hiện tại, chế độ dinh dưỡng và tiêu chuẩn vận động được Hiệp hội ung thư Mỹ định ra chủ yếu bắt nguồn từ phòng ngừa ung thư chứ không phải là sự sống còn của người bệnh nhân ung thư. Phát hiện mới này sẽ là gợi ý cho người mắc bệnh ung thư những cách để có được cuộc sống mạnh khỏe bền vững.

Các nghiên cứu trước đây chỉ rõ, 80% nguyên nhân gây ung thư do tác động môi trường, 20% do tế bào trong cơ thể tự đột biến vì chế độ sinh hoạt không lành mạnh. Con người cũng như cái xe chạy mãi cũng hỏng, tuổi càng cao càng hay hỏng hóc, càng dễ sinh ra tế bào lạ, phát triển lên. Vì thế ung thư không phải trời phạt, số phận, lỗi lầm gì, mà do môi trường và chế độ sinh hoạt tạo ra, ung thư trực tràng cũng như vậy.

Nước Mỹ hiện có hơn 1.000.000 người bị ung thư đại tràng, Van Blarigan nói: “Tuổi thọ của những người này đã tăng đáng kể so với trước đây, nhưng bệnh này vẫn là loại bệnh ung thư có tỉ lệ bùng phát cao thứ 2 ở Mỹ. Do vậy, chúng ta cần tiêu chuẩn chăm sóc cấp tốc để nâng cao sự sống còn của người bệnh. Với ung thư, nếu biết sớm như các bệnh khác, bệnh nhân cũng có cơ hội sống khoẻ.

Chính vì thế, mỗi người nên nhìn nó tích cực làm sao phòng bệnh phòng tốt và khi phát hiện ra bệnh cần bình tĩnh để sống chung với nó, coi nó như bệnh mãn tính. Kiên trì tập luyện thể thao, lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và tinh thần thoải mái sẽ luôn là cách tốt nhất để duy trì cuộc sống lâu dài.

Dương Hằng