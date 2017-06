Nghiện game, đi cướp tài sản của hàng loạt phụ nữ lúc đêm tối

Do nghiện game, hai đối tượng Tống Khánh Linh, và Trần Văn Anh đã rủ nhau đi xe máy lượn lờ ngoài đường lúc đêm tối, khi phát hiện thấy những người phụ nữ điều khiển xe mô tô có đeo túi xách thì bám theo rồi cướp tài sản.

Ngày 3/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng thường chọn thời điểm trời tối, địa điểm vắng người qua lại để cướp giật túi xách của những người phụ nữ khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường. Các vụ cướp giật đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, nhiều người không dám ra đường vào buổi tối.

Ngay sau khi nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, tập trung lực lượng phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng thu thập thông tin từ bị hại, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thành lập chuyên án để điều tra làm rõ. Qua đó phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định thủ phạm gây ra các vụ cướp giật là Tống Khánh Linh (sinh 1997) và Trần Văn Anh (sinh 1999) cùng trú tại xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô hiệu Wave mà các đối tượng sử dụng trong các lần cướp giật tài sản, 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận: do nghiện chơi game trên mạng nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản để có tiền. Bọn chúng đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng và 6 vụ cướp giật tài sản tại địa huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thủ đoạn của các đối tượng là từ khoảng 20h sẽ điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường, khi phát hiện thấy những người phụ nữ điều khiển xe mô tô có đeo túi xách thì bám theo, đến đoạn đường vắng người qua lại sẽ áp sát bị hại và cướp giật túi xách. Tài sản cướp được chủ yếu là điện thoại di động và tiền mặt.

Ngày 3/6/2017, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tống Khánh Linh và Trần Văn Anh về hành vi cướp giật tài sản.

Bá Đoàn