Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm chim cảnh ở Sài Gòn

Sau khi gây ra cái chết cho ông chủ tiệm chim cảnh ở Sài Gòn, Định bỏ trốn lên Đắk Nông làm rẫy, trồng cà phê. Sau gần 1 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Ngày 3/6, Công an TPHCM cho biết, vừa di lý nghi phạm Trần Văn Định (24 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) từ Đắk Nông về TPHCM để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là ông Huỳnh Anh Dũng (48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM).

Theo điều tra, Định là một gã giang hồ cộm cán, sống lang bạt bằng nghề đòi nợ thuê và có sở thích nuôi chim cảnh.

Tiệm chim cảnh nơi xảy ra vụ án mạng

Khoảng 12h30 ngày 12/5/2016, Định đi xe máy đến mua thức ăn cho chim ở tiệm chim cảnh của ông Dũng nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp.

Quá trình mua thức ăn cho chim, Định chê cửa hàng ông Dũng bán mắc nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc này, con rể của ông Dũng ở trên lầu nghe ồn ào nên bước xuống can ngăn và có đánh vào mặt Định 2 cái. Ấm ức, Định chỉ vào cha con ông Dũng nói rằng sẽ quay lại “tính sổ”.

Khoảng 17h cùng ngày, Định nhờ 1 người bạn chở tới tiệm chim của ông Dũng để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, Định nói người bạn đứng chờ ở bên ngoài để anh ta vào mua đồ.

Khi vừa vào tới nơi, Định rút dao thủ trong người ra đâm ông Dũng nhiều nhát rồi lên xe tẩu thoát. Ông Dũng được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, Định trốn lên nhà người thân ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông làm rẫy, trồng cà phê.

Nghi phạm Trần Văn Định

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM xác định Trần Văn Định là nghi phạm chính nên tiến hành truy bắt.

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện có người giống với nghi phạm giết người mà Công an TPHCM đang truy tìm nên thông báo và phối hợp với Công an huyện Đắk Glong mời nghi can về làm việc.

Qua đấu tranh, Trần Văn Định đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tiến hành khám xét nơi ở của Định tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông thu được khẩu súng K54, 2 viên đạn, 2 con dao. Trong đó có con dao Định dùng gây án.

Nghi phạm sau đó đã được công an di lý về TPHCM để phục vụ điều tra.

Đình Thảo