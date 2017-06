15 game mobile mô phỏng có lối chơi hấp dẫn không ngờ, lại còn miễn phí tải về (P1)

Các game mobile mô phỏng luôn là một nơi lí tưởng để người chơi có thể thực hiện đủ thứ điên rồ mà ngoài đời không thể làm được.

Episode – Choose Your Story

Episode – Choose Your Story là tựa game mobile sở hữu một đồ hoạ 3D đẹp không ngờ cùng âm thanh chất lượng cao mang đến cho người chơi một thế giới đầy sinh động và lôi cuốn. Trò chơi mô phỏng cho phép bạn được trải mình đến Hollywood xinh đẹp và phiêu lưu với hàng tá những điều thú vị.

Link download: iOS/ Android

Fallout Shelter

Fallout Shelter có một chút gì đó giống với "phận người trong chiến tranh" của This War of Mine nhưng lại mang dáng dấp và màu sắc vui vẻ hơn rất nhiều. Ví dụ như nhiệm vụ buộc người chơi phải đặt một người phụ nữ và đàn ông vào phòng ngủ trong thời gian nhất định để tạo ra những đứa trẻ kháu khỉnh, hay nếu có tai nạn bất kỳ (có thể là các đám cháy, bênh dịch từ côn trùng,...) thì những người trong căn phòng đó phải ngưng tất cả mọi việc và giải quyết thật mau lẹ.

Những điều mà bạn cần chú ý trong game mobile Fallout Shelter, đó là tiến độ sản xuất của các loại tài nguyên và điều chỉnh số lượng dân trong hầm cũng như số lượng phòng ốc tùy theo lượng tài nguyên mình đang có. Ví dụ như bạn có càng nhiều phòng, phòng càng rộng thì càng tiêu tốn nhiều điện. Bạn có càng nhiều người thì càng tiêu tốn nhiều thức ăn...

Link download: iOS/ Android

Egg, Inc

Game thực sự là một trải nghiệm hài hước do tính chất mô phỏng có phần nhanh chóng và bất ngờ. Bạn sẽ bắt đầu công việc trong Egg, Inc. bằng cách ấn liên tục vào một nút đỏ trên màn hình để tạo gà. Thực ra, quá trình tạo gà cũng được bỏ qua hoàn toàn. Nếu mới nhìn thì công việc này sẽ giống như lùa gà vào chuồng hơn là nuôi gà. Hé lộ thêm, nhiệm vụ chính yếu của người chơi trong Egg, Inc. về sau sẽ chỉ là như vậy mà thôi.

Nếu có thêm những hoạt động khác bên cạnh việc “lùa gà” thì đó cũng lại là ấn, nhưng ấn để “Nâng Cấp”. Muốn nâng cấp thì phải có tiền, tiền được sinh ra từ chính số gà mà bạn lùa vào trong các khu trại. Gà có thể đẻ trứng, các loại trứng có thể được nâng cấp để mang giá trị cao hơn. Khi đã có tiền thì bạn sẽ mở rộng thêm khu chứa gà, lên đời cho các dịch vụ bên trong như thuê xe ship hàng, cải thiện chất lượng gà và xây thêm một số công trình mới.

Link download: iOS/ Android

Flight Pilot Simulator 3D

Flight Pilot Simulator 3D là tựa game mô phỏng lái máy bay với đồ họa 3D chân thực. Tham gia trò chơi này, game thủ sẽ trở thành một phi công tài ba điều khiển máy bay và tham gia vào hàng loạt nhiệm vụ thú vị.

Điểm nổi bật đầu tiên rất dễ nhận thấy của Flight Pilot Simulator 3D Free đó chính là đồ họa 3D được xây dựng công phu đến từng chi tiết. Tất cả các nội dung trong game, từ hình ảnh chiếc máy bay, tiếng động cơ lúc cất cánh, hạ cánh cho đến các thao tác điều khiển đều được mô phỏng rất sinh động, mang đến cho người chơi những trải nghiệm hết sức chân thực. Bạn sẽ có cảm giác như chính mình đang trực tiếp điều khiển trực thăng "sải cánh" giữa bầu trời rộng lớn.

Link download: iOS/ Android

Goat Simulator PAYDAY

Series game mô phỏng Goat Simulator do Coffee Stain Studios phát hành vốn đã khá là nổi tiếng, một phần vì có lối chơi khá "dị" cùng với vô số điểm bất hợp lý đã tạo nên thương hiệu riêng của series này. Goat Simulator có khá nhiều phiên bản khác nhau, và mới đây, hãng phát hành game đã tung ra một phiên bản mới kết hợp giữa Goat Simulator cùng với PAYDAY, một tựa game FPS xoay quanh bọn tội phạm cướp ngân hàng.

Trong Goat Simulator, người chơi sẽ vào vai những "nhân vật" vô cùng khác thường, và bạn sẽ thỏa sức quậy phá, và làm bất cứ thứ gì mà bạn muốn. tấn công bất kỳ người dân nào bạn gặp trên đường. Và với Goat Simulator PAYDAY, bạn sẽ có thể chuyển đổi giữa 4 "nhân vật" là dê, hồng hạc, lạc đà và... cá heo, mỗi một con đều có những đặc điểm riêng và mức độ "dị" của chúng thì không ai bằng.

Link download: iOS/ Android