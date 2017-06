Charlie Sheen có bạn gái sau gần hai năm công khai nhiễm HIV

Tài tử 51 tuổi giới thiệu tên người yêu sau khi bị bắt gặp đi cùng hôm 1/6 ở Santa Monica.

Theo New York Daily News, Charlie Sheen và một người phụ nữ trẻ nắm tay nhau tình cảm bên ngoài nhà hàng Giorgio Baldi ở Santa Monica. Họ dự sinh nhật 12 tuổi của con gái diễn viên tên Lola. Vợ cũ diễn viên 51 tuổi - Denise Richards - cũng có mặt trong buổi tiệc.

Cô gái tên Jools khi bước ra khỏi xe cố gắng quay lưng lại tránh ống kính, nhưng Charlie Sheen gọi cô quay lại, vòng tay ôm lấy. “Hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Đây là bạn gái tôi, Jools. Chưa có ai chụp được ảnh chúng tôi đâu đấy”, Charlie Sheen chia sẻ.

Diễn viên Two and a half men không tiết lộ tuổi của bạn gái cũng như thời gian họ quen nhau. Theo nguồn tin của ET, hai người hẹn hò từ cuối năm ngoái.

Charlie Sheen và bạn gái mới. Ảnh: Backgrid.

Charlie Sheen từng hẹn hò với Brett Rossi, Bree Olson và Georgia Jones. Anh cũng trải qua ba cuộc hôn nhân với Donna Peele, Denise Richards và Brooke Mueller. Tháng 11/2015, Charlie Sheen thừa nhận nhiễm HIV trong cuộc phỏng vấn với MC Matt Lauer của chương trình The Today Show, đài NBC. Anh cho biết phát hiện bệnh từ năm 2011 nhưng giấu kín vì sợ ảnh hưởng công việc và cuộc sống riêng. Diễn viên 51 tuổi bị nhiều người tình kiện vì cho rằng cố tình lây bệnh cho họ.

Năm ngoái, Charlie Sheen vẫn tâm sự rằng anh không thể hẹn hò với ai sau khi công khai bệnh HIV.