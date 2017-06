Hà Nội nóng nhất 46 năm qua

Chiều 3/6, nhiệt độ trung tâm Hà Nội lên tới 41,5 độ C - mức cao nhất từ năm 1971 đến nay. Trạm Hà Đông ghi nhận 42 độ C, vượt qua mức kỷ lục năm 2008.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trên 30 trạm khí tượng ở Bắc Bộ hôm nay ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Hà Nội tiếp tục là tâm điểm nắng nóng khi các trạm Ba Vì, Hoài Đức xấp xỉ 41 độ C; Láng, Sơn Tây trên 41 độ C; riêng Hà Đông 42 độ C.

Với mức nhiệt này, hai trạm Hà Đông và Láng đã vượt giá trị lịch sử. Từ khi có số liệu, Hà Đông nóng nhất vào hè năm 2008 với 38,9 độ C, nhưng ngày 3/6 đã vượt trên 3 độ C. Còn trạm Láng từng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, thì lần này lên 41,5 độ C.

Nắng nóng gay gắt cả ngày, độ ẩm không khí xuống 40% khiến người đi đường, những người sống trong nhà mái tôn, mái xi măng, hoặc căn phòng áp mái không có điều hòa cảm giác như bị "thiêu đốt". Nhiều người phải lấy nước dội trước và trong nhà để giảm bớt sự khô nóng.

Theo chuyên gia khí tượng, Hà Nội vừa trải qua tháng 5 mát mẻ, sang tháng 6 nhiệt độ lên cao đột ngột khiến phần lớn người dân chưa kịp thích nghi. Mức nhiệt trên 35 độ C duy trì quá lâu, tới 15-20 giờ cùng với tình trạng bê tông hóa, mật độ xe cộ nhiều và ít cây xanh càng khiến không khí thêm ngột ngạt.

Các trạm khí tượng khác ở đồng bằng Bắc Bộ đạt ngưỡng cao, như: Chí Linh (Hải Dương) 42 độ C; Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình 40 độ C.

Nếu đo nhiệt độ ngoài đường lúc 13h có thể lên tới 48 độ C (cao hơn trong trạm khí tượng khoảng 4-6 độ C), vì thế nhiều người thường phải bịt kín để chống nóng.

Tại miền Trung, dù chưa gay gắt như miền Bắc nhưng hôm nay nhiệt độ hầu khắp điểm cao hơn hôm qua từ 0,5 đến 1 độ C. Nóng nhất là Hồi Xuân (Thanh Hoá) 40,3 độ C, còn lại phổ biến 37-39 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, ngày mai cả miền Bắc nằm trọn trong vùng áp thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ có thể tăng hơn hôm nay. Về đêm mức nhiệt vẫn trên 30 độ C. Nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến ngày 5/6 ở miền Bắc và 6/6 ở miền Trung, sau đó trời dịu dần do tác động của khối khí lạnh nhỏ.