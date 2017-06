Ariana Grande thăm nạn nhân vụ đánh bom ở Manchester

Ca sĩ 23 tuổi tới bệnh viện gặp những người hâm mộ bị thương sau đêm diễn bị khủng bố của cô hồi cuối tháng 5.

Ngày 2/6, ca sĩ Ariana Grande tới bệnh viện Royal Manchester Children ở Manchester. Cô gặp gỡ khán giả 10 tuổi - Jaden Farrell-Mann - người bị thương nặng trong vụ đánh bom ở nhà thi đấu Manchester hôm 22/5.

Ariana Grande ôm và hôn cô bé Jaden Farrell-Mann tại bệnh viện.

Theo trang Manchester Evening News, cô bé đến từ vùng Denton bị gãy cả hai chân và nhiều chấn thương khác. Jaden đã trải qua hai cuộc phẫu thuật. Bà Sharon, mẹ của bé, nói con gái bà rất vui khi Ariana Grande ghé thăm. “Con bé vốn đã có miệng cười rộng, giờ còn cười hết cỡ. Ariana bước vào ôm chặt và hôn nó”, bà Sharon nói.

Ca sĩ Ariana Grande quay trở lại Manchester ngày 2/6 để tổ chức đêm nhạc từ thiện, gây quỹ ủng hộ các nạn nhân trong vụ đánh bom khiến 22 người chết. Sự kiện được tổ chức ngày 4/6 tại sân Emirates Old Traford và có sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu như Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Take That, Usher…

Vé của đêm nhạc One Love Manchester “cháy” chỉ sau 20 phút mở bán. Theo BBC, ngoài 35.000 vé bán ra với giá 40 bảng Anh (khoảng 1,1 triệu đồng), ban tổ chức phát ra 14.200 vé miễn phí, dành cho những người từng có mặt trong đêm diễn bị khủng bố của Ariana Grande. Tuy nhiên, số người đăng ký lên tới hơn 25.000 người. “Thật đáng buồn, có hơn 10.000 người đã không có đạo đức”, đại diện đơn vị phát vé nói trên BBC.

Đêm nhạc One Love Manchester được kỳ vọng quyên góp khoảng 2 triệu bảng Anh (hơn 58 tỷ đồng) nhằm ủng hộ các nạn nhân và gia đình họ. Chương trình dự kiến kéo dài ba tiếng và truyền trực tiếp trên kênh BBC One ở Anh.

Vụ đánh bom hôm 22/5 khiến ít nhất 22 người chết, 59 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Ariana Grande không bị thương sau vụ việc. Cô chia sẻ cảm xúc ngay sau đó: “Đau đớn. Từ đáy lòng, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì”. Kẻ đánh bom được cảnh sát xác nhận là Salman Abedi, 22 tuổi.