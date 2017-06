Đợt nắng nóng đầu tiên, miền Bắc đạt kỷ lục về tiêu thụ điện

Nắng nóng đang bao trùm các tỉnh miền Bắc và miền Trung khiến nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao. Ông Nguyễn Đức Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có cuộc trao đổi với báo chí về tình hình cung ứng điện

Hệ thống nguồn điện khá căng thẳng trong những ngày nắng nóng cao độ ở miền Bắc và một số tỉnh miền Trung

Tình hình nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung trong những ngày qua có làm mất cung cầu hệ thống điện không, thưa ông?

-Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mặc dù là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa khô năm 2017 ở miền Bắc, nhưng nền nhiệt độ đã tăng cao đột biến. Trong các ngày 1 và 2/6, nền nhiệt phổ biến từ 36-390C, đặc biệt khu vực Hà Nội đạt trên 400C. Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tăng lên rất cao.

Cụ thể, công suất tiêu thụ cực đại đạt xấp xỉ 30.200 MW, tăng 13,8% so với tuần trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng điện đạt xấp xỉ 631 triệu kWh, tăng 11,8% so với tuần trước và cao hơn 10,41% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng hệ thống điện miền Bắc cũng ghi nhận những số liệu cao nhất trong lịch sử, khi sản lượng điện tiêu thụ đạt xấp xỉ 290 triệu kWh (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước).

Hiện, miền Nam đã chuyển mùa, còn miền Trung vẫn giữ mức nhiệt độ khá cao trong suốt vài tuần gần đây nên nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhẹ, không có biến động lớn như miền Bắc.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nền nhiệt độ tại các khu vực này vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến cuối ngày 5/6. Tuy nhiên, thời gian này rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần nên nhu cầu tiêu thụ điện sẽ giảm xuống. Nên hiện nay cơ bản vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện.

Tuy nhiên, EVN có giải pháp gì dự phòng để khắc phục nếu như có hiện tượng thiếu điện cục bộ xảy ra khi thời tiết nắng nóng kéo dài không?

-Thời kỳ cao điểm mùa khô luôn là giai đoạn vận hành căng thẳng nhất của hệ thống điện. Tuy nhiên, EVN vẫn đang hoàn toàn chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của cả nước và đời sống nhân dân, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu năm.

Trong đó, có một số giải pháp cụ thể như: Sử dụng tiết kiệm nước nhằm giữ nước cao nhất có thể đối với các hồ thủy điện, đặc biệt là các hồ ở khu vực miền Trung và miền Nam đến hết tháng 3/2017, để có đủ nước đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện cũng như nhu cầu sử dụng nước ở phía hạ du trong những tháng cao điểm nắng nóng; Bố trí và tập trung các công tác sửa chữa nguồn điện, lưới điện ngay từ cuối năm 2016 và trong quý I/2017, để đảm bảo từ quý II hệ thống điện có độ sẵn sàng cao nhất; Đảm bảo khả năng truyền tải của các đường dây 500 kV, đặc biệt cung đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Vũng áng - Đà Nẵng để truyền tải điện năng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam.

EVN cũng đã chỉ đạo quyết liệt và tạo mọi điều kiện để đưa các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 (với tổng công suất 1.244 MW) vào vận hành đúng tiến độ. Tính riêng 4 tháng đầu năm, Nhà máy này đã sản xuất được khoảng 1,35 tỷ kWh, góp phần quan trọng đảm bảo điện cho miền Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng phương án vận hành Hệ thống điện Quốc gia trong tình huống cực đoan nhất như nắng nóng kéo dài và diễn ra đồng thời trên cả 3 miền để sẵn sàng các biện pháp ứng phó.

Đây mới là đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên trong năm nay. Liệu với các đợt tới, tiếp tục có những đợt nắng nóng có thể mạnh hơn thì liệu các nguồn điện năm nay đủ cân đối không, thưa ông?

-Đúng vậy, đây mới chỉ là đợt đầu tiên. Các số liệu ghi nhận được cũng cho thấy ngày 2/6 đang là ngày có nhu cầu tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm tới nay (cả về công suất và sản lượng) với mức tăng trưởng hệ thống điện miền Bắc khoảng 17- 18% so với năm 2016. Tuy nhiên, số liệu này vẫn thấp hơn kịch bản phương án vận hành cực đoan mà EVN/A0 dự đoán (với sản lượng khoảng 658 triệu kWh, công suất cực đại 31.702 MW, mức tăng trưởng hệ thống điện miền Bắc xấp xỉ 20% so với ngày có sản lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2016).

EVN cũng như A0 vẫn đang đang đảm bảo cung cấp điện ổn định trên cả nước, tuy nhiên, để giảm áp lực cho hệ thống điện, chúng tôi cũng khuyến cáo và mong muốn bà con nhân dân nâng cao tinh thần tiết kiệm điện, sử dụng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các ngày nắng nóng và trong các giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết : “Lượng điện tiêu thụ của toàn Thành phố Hà Nội mấy ngày qua đã tăng rất mạnh. Cụ thể, ngày 31/5/2017, điện sử dụng tăng lên 59,66 triệu kWh và nhảy vọt lên tới 62,94 triệu kWh trong ngày 1/6. So với cùng kỳ tháng trước đó, lượng điện tiêu thụ của toàn Hà Nội tăng 128%. Dự báo ngày cao nhất có thể lên tới 73,46 triệu kWh, tăng trưởng 115% so với năm 2016”.

Hà Anh (ghi)