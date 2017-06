Thưởng “nóng” đơn vị phá án vụ dùng súng nhựa để cướp 19 điện thoại

Sáng 3/6, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến động viên và thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho Ban chuyên án đã có thành tích trong điều tra, khám phá chuyên án dùng súng nhựa và dao khống chế nhân viên cửa hàng điện thoại để cướp 19 điện thoại.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã thưởng các cá nhân, tập thể phá án

Phát biểu tại buổi khen thưởng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận, chúc mừng chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh nói chung cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã kịp thời điều tra, phá thành công chuyên án cướp tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, trắng trợn vào ban ngày với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Sau khi vụ án xảy ra, lập tức trên các trang mạng xã hội và báo chí đã đưa tin vụ việc với nhiều luồng thông tin trái chiều, điều này gây hoang mang trong dư luận và nhân dân trong tỉnh, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh huy động lực lượng, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng cùng sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Công an, các đối tượng đã bị bắt.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho Ban chuyên án. Công an tỉnh và huyện Tiên Du thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2 (Công an tỉnh), Công an huyện Tiên Du, Công an huyện Quế Võ, Phòng 3 – Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng 5 – Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 27/5/2017, tại cửa hàng điện thoại Thế giới công nghệ (địa chỉ thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) của anh Phan Đức Trọng (sinh năm 1988, ở tại Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh), hai đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1989, đăng ký HKTT tại thôn Đồng, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang hiện đang ở thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Trần Văn Quang (sinh năm 1994, trú tại thôn văn Miêu, xã Minh sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Bắc Giang) xông vào cửa hàng, mặt bịt khẩu trang, đeo găng tay cầm súng nhựa và dao đe dọa nhân viên cướp 19 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung và iPhone, tổng giá trị hơn 125 triệu đồng và 200 nghìn đồng tiền Việt Nam.

Nhận được tin báo, Viện kiểm sát và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC45) đã khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ. Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC45) đã khởi tố vụ án hình sự về tội cướp tài sản.

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Mạnh, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai đối tương trên về tội “ Cướp tài sản”.

Bá Đoàn