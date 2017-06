Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 3 người tử vong trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Lái xe Mercedes trong vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra làm rõ trách nhiệm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng công an huyện Bình Giang cho biết, cơ quan công an huyện Bình Giang đã khởi tố bị can, tạm giam lái xe để xảy ra tai nạn khiến 3 người tử vong trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng về tội danh vi phạm quy định về điều khiển luật an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, tài xế Nguyễn Huy Toàn (SN 1989, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là người điều khiển ô tô 5 chỗ Mercedes có BKS 29A-494.63, đã không làm chủ được tay lái dẫn đến tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong.

Chiếc xe do tài xế toàn điều khiển biến dạng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Như Dân trí đã thông tin, vào 3h ngày 27/5, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe Mercedes BKS 29A-494.63 với xe tải 3,5 tấn BKS 29H-027.02 chở tôn, do Nguyễn Tiến Lợi (SN 1982, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển.

Ba người trên xe con tử vong gồm: Hoàng Văn Thái (SN 1983, trú Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thanh Tú (SN 1989, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Cao Phương Linh (SN 1989, trú tại Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thu Hằng