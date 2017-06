Ngoại hình của 'Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc' qua thời gian

* Jo In Sung trong phim sitcom "Nonstop"

Năm 2002, mỹ nam 21 tuổi gây "bão" khi được chọn đóng chính trong dự án "Bắt lấy sao rơi" của SBS. Trong phim, anh là diễn viên nổi tiếng, có mối tình lãng mạn với một "bà cô" lớn tuổi. Nữ chính do minh tinh Jeon Do Yeon - hơn In Sung tám tuổi - thủ vai. Dù chênh lệch tuổi tác, cặp sao vẫn được ủng hộ vì nét diễn duyên dáng, hài hước. Tác phẩm giúp In Sung vươn lên sao hạng A.

* Trích đoạn phim "Cổ điển" năm 2003

* Jo In Sung có tình đồng tính trong phim "Song hoa điếm"

Sau "Song hoa điếm", In Sung nhập ngũ và không nhận lời đóng phim suốt 5 năm. Năm 2013, anh gây sốt khi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Gió đông năm ấy", đóng cặp cùng Song Hye Kyo. Nhân vật của anh là kẻ lưu manh, giả danh anh trai thất lạc của nữ chính với mục đích kiếm tiền. Một năm sau đó, In Sung được chú ý khi đóng "It's okay, that's love" (Chỉ có thể là yêu) cùng Gong Hyo Jin.