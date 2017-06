Nga-Syria lùa IS sang Raqqa: Gậy ông đập lưng ông

Nga-Syria đã dùng chính cái cách mà người Kurd sử dụng để gây khó cho lực lượng này.

Dồn IS về Raqqa

Ngày 2/6, lực lượng khủng bố IS đã bắt đầu rút khỏi đồng bằng Maskanah trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Aleppo do áp lực tấn công của quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Aleppo cho biết, các nhóm chiến binh IS buộc phải rút lui khỏi một khu vực rộng lớn phía đông hồ al-Humorat nhưng cố duy trì hệ thống phòng ngự bên trong thị trấn Maskanah. Quân đội Syria giành được quyền kiểm soát rất nhiều làng mạc nhỏ trong khu vực.

Quân đội Syria đã cắt đứt tuyến đường tiếp vận của các nhóm IS trong các khu định cư này với lực lượng IS chủ yếu đang cố thủ trong thị trấn Maskanah, giải phóng các làng Jadyaa Saghira, Jadyaa Kabira và các khu kho lương thực lân cận. Không còn khả năng phòng thủ, các nhóm chiến binh IS chỉ còn đường rút lui về Raqqa.

Lực lượng Tiger tấn công bao vây thị trấn Maskanah phía đông Aleppo

Cũng trong ngày 2/6, lữ đoàn quân tình nguyện Palestine, Liwa al-Quds đã tham gia cuộc tấn công cùng quân đội Syria giải phóng vùng nông thôn phía đông Aleppo khỏi ách cai trị của IS.

Lực lượng Liwa al-Quds tổ chức cuộc tiến công từ phía đông thị trấn Kanasser, đánh chiếm và kiểm soát các cao điểm Al-Alam. Cuộc tấn công không gặp phải sự kháng cự đáng kể do các nhóm chiến binh IS buộc phải rút lui từ một số khu định cư nhỏ phía tây thị trấn Maskanah.

Theo tờ Maydani News Lebanon, Lực lượng Vệ binh Cộng hòa quân đội Syria cũng tiến hành cuộc tấn công trên hướng đông đường Khanasser-Aleppo.

Cuộc tấn công này nhằm giải phóng vùng đất phía đông đường Khanasser-Aleppo, buộc các tay súng khủng bố phải tháo chạy về Raqqa và yểm trợ quân đội Syria truy quét IS trên địa bàn gần thị trấn Maskanah.

Hiện các tay súng IS tiếp tục liều chết cố thủ trong thị trấn Masanakh, ngăn cản, không cho quân đội Syria tiến công về hướng tuyến đường N4 đến Raqqa.

Nhwg với đà tấn công mạnh mẽ này, lực lượng IS sẽ nhanh chóng rơi vào vòng vây và chỉ còn cách đầu hàng hoặc là chết dưới hỏa lực của quân đội Syria và không quân Nga.

Tương kế tựu kế

Việc quân đội Syria đánh IS dồn dập trên vùng đồng bằng Maskanah đã buộc quân khủng bố phải tháo chạy tới Raqqa, nơi mà người Kurd dưới sự hỗ trợ của Mỹ và liên quân đang cố gắng đánh chiếm.

Điều này không những giúp quân đội Syria cầm chân được người Kurd, không cho lực lượng này có cơ hội mở rộng địa bàn nhằm phục vụ ý đồ thành lập một nhà nước riêng, mà còn phá vỡ kế hoạch do chính người Kurd lập ra nhằm đối phó với lực lượng Chính phủ.

Cụ thể, người Kurd đã tính toán rằng, khi IS phải tử chiến với quân đội Syria ở Aleppo, thì lực lượng SDF sẽ tiến tới giao lộ tuyến đường Resafa với đường cao tốc N4 Salamiyah-Raqqah. Đây là tuyến đường chiến lược này nối thành phố Salamiyah do quân đội Syria kiểm soát với thành phố Raqqa.

SDF đang hướng tới việc mở rộng vùng kiểm soát đến đường cao tốc N4. Bằng cách này lực lượng SDF sẽ ngăn chặn lực lượng Tiger của quân đội Syria tiến vào vùng nông thôn tỉnh Raqqa sau khi Tiger đánh tan tác hệ thống phòng thủ của IS trên vùng nông thôn Maskanah.

Với ý đồ giành quyền kiểm soát một vùng đất giàu tài nguyên trên lãnh thổ đông Syria, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang thúc đẩy lực lượng SDF tấn công theo hướng Deir Ezzor nhằm giành quyền kiểm soát các mỏ dầu và khí gas đang bị IS chiếm giữ, trước khi gọng kìm của Nga-Syria siết lại tại đây.

Như vậy, Nga-Syria đã dùng chính kế của người Kurd để khắc chế người Kurd, đồng thời làm thất bại âm mưu của thế lực bên ngoài hòng chia rẽ đất nước Syria.

Máy bay Nga ném bom tiêu diệt IS tại Syria

Trong một diễn biến liên quan, Sputnik ngày 1/6 đưa tin, Bộ Quốc Phòng Nga đã khẳng định, các binh sĩ nước này tại Syria sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến xa hơn về phía Nam, từ Raqqa tới Homs và Hama.

Trong tuần qua, Không quân Nga tại Syria đã chặn đứng hai âm mưu tháo chạy khỏi Raqqa để tới Palmyra của IS. Trong các cuộc không kích liên tiếp từ Địa Trung Hải và máy bay chiến đấu, Nga đã tiêu diệt hàng trăm tên khủng bố cùng nhiều phương tiện và xe chở nhiên liệu.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây cũng khẳng định liên quân của Mỹ liên tục mở các đợt không kích đẩy lùi IS, mở đường cho lực lượng Kurd tiến sát thành Raqqa, đặc biệt là ở phía Bắc và phía Tây. Một nhóm thuộc phe nổi dậy Syria thì đã đến được al-Michleb thuộc vùng vành đai của Raqqa.

Lầu Năm Góc thông báo đã bắt đầu chuyển giao vũ khí, xe quân sự cho nhóm vũ trang Kurd, dấu hiệu cho thấy họ có kế hoạch cho đợt tấn công lớn vào khu vực Raqqa.

Trong bối cảnh lo ngại lực lượng người Kurd và các nhóm phiến quân "lật kèo" mở đường cho IS ra khỏi thành trì Raqqa, Nga được cho là đang theo dõi sát sao các cuộc giao tranh để đảm bảo chặn đường lui của IS về các khu vực mà quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát.