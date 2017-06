Cách chống nóng khi ra ngoài đường

Mùa hè nóng nực, cộng thêm phương tiện giao thông tại Việt Nam hầu hết là xe máy. Vậy thì phải làm gì để chống nóng khi đi ra ngoài khi trời nắng gắt? Dưới đây là nhưng giải pháp giúp bạn chống nắng, chống nóng khi đi ra ngoài đường.

Che kín người

Đây là việc các chị em đang làm khá tốt. Việc che kín cơ thể, không để hở da ra ngoài sẽ làm làm cho cơ thể không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Như vậy, sẽ hạn chế được lượng nhiệt hấp thu vào cơ thể và cũng là cách tốt để làn da khỏi bị đen xạm do ánh nắng.

Ngoài ra, những vùng da không được che chắn, bạn có thể dùng kem chống nắng sẽ hạn chế được tác hại của ánh nắng và tia UV làm hại làn da.

Nên che kín người khi ra ngoài đường. (Ảnh: Soha).

Mặc chất vải mát để chống nắng

Những năm trước đây, vải chống nắng thường dày, cho dù chống được nắng nhưng vẫn làm cơ thể ngột ngạt và khó chịu. Hiện nay, đã có nhiều loại vải tốt hơn giúp chống nắng toàn bộ cơ thể. Phổ biến trong số đó là vải lanh, ưu điểm là mỏng hơn chất vải cũ, hạn chế được lượng ánh nắng hấp thụ vào quần áo và quan trọng là thông thoáng giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Nên mua những loại áo chống nắng có mũ, kèm khẩu trang. Như vậy sẽ giúp được ánh nắng chui vào cơ thể.

Dùng bình xịt chống mồ hôi

Ra ngoài vào tiết trời nóng bức sẽ khiến mồ hôi toát ra nhiều hơn. Do vậy, trước khi ra ngoài, bạn nên dùng các loại mỹ phẩm xịt giúp ngăn ngừa tiết mổ hôi hiệu quả. Ngoài ra, mùi hương từ những loại mỹ phẩm này còn giúp át mùi mô hôi khó chịu trên cơ thể. Bạn cũng nên dùng lăn nách để chống “viêm cánh”.

Uống nhiều nước trước khi ra ngoài

Ra ngoài trời, không ít thì nhiều cũng khiến toát mồ hôi. Do vậy, bạn cần bù một lượng nước nhất định trước khi ra ngoài. Điều này sẽ ngăn cản cơ thể bị mất nước nếu bạn đi ra ngoài trong 1 thời gian dài. Do đó, bạn sẽ không cảm thấy được sự khó chịu không đáng có do việc mất nước gây ra.

Nên uống nhiều nước trước khi ra ngoài. (Ảnh minh họa: Internet).

Tắm trước khi ra ngoài

Bạn nên làm mát cơ thể một cách tối đa trước khi ra ngoài, lý do là khi đi ra ngoài thì lượng nhiệt quanh cơ thể sẽ không bị tăng quá nhanh. Một trong những cách hạ nhiệt cơ thể tốt nhất là tắm, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy sảng khoái và lấy lại được tinh thần minh mẫn.