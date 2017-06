Giết vợ dã man rồi trốn vào rừng rậm

Công an tỉnh Điện Biên hôm nay đã bắt được thủ phạm giết người dã man chỉ sau 14 giờ gây án ở huyện Tủa Chùa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h50 ngày 1/6, tại xóm trọ thuộc tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa Quàng Văn Xiến (sinh năm 1991, trú tại thôn Đun Nưa, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa) và vợ là Quàng Thị Sin (sinh năm 1989, trú tại đội 8 xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa).

Trong lúc xô xát, Xiến đã dùng gạch đập vào đầu Sin nhiều nhát khiến Sin tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, đối tượng Quàng Văn Xiến đã bỏ trốn.

Xác định đây là vụ án giết người hết sức nghiêm trọng, cần khẩn trương truy bắt hung thủ để trấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh, ban chuyên án đã huy động trên 50 cán bộ chiến sỹ Công an phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân trên địa bàn tổ chức truy tìm hung thủ theo dấu vết nóng.

Sau 14 giờ đồng hồ, đến khoảng 9 giờ ngày 2/6, lực lượng chức năng đã bắt được Quàng Văn Xiến khi đối tượng lẩn trốn tại một khu rừng rậm thuộc địa phận thị trấn Tủa Chùa, cách hiện trường gây án gần 3 giờ đi bộ.

Hiện cơ quan điều tra tỉnh Điện Biên đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

