Lào Cai xuất hiện lại đợt nắng nóng gay gắt sau 14 năm

Ngày 3/6, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, theo chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được, sau 14 năm tại tỉnh Lào Cai lại xuất hiện đợt nắng nóng dữ dội.

Những ngày này nhiều vùng trong cả nước chìm trong nắng nóng.

Lúc 19h ngày 2/6, trạm khí tượng Phố Ràng (Bảo Yên) quan trắc được nhiệt độ đạt mức 39 độ C. Thành phố Lào Cai lên tới 40,5 độ C; nắng nóng cũng làm cho các khu vực vùng núi nhiệt độ cũng tăng cao như: Thị trấn huyện Bắc Hà nóng nực với mức 33 độ C, khu du lịch Sa Pa lên mức 27,1 độ C.

Trước đó, từ ngày 5-8/5/2003, một đợt nắng khốc liệt đã “tấn công” các khu vực trong tỉnh. Tại Phố Ràng ghi nhận được nhiệt độ cao nhất là 40 độ C, thành phố Lào Cai nóng hơn 41 độ C (vào ngày 7/5/2003).

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây những ngày qua tiếp tục phát triển và mở rộng khiến nhiệt độ ở Lào Cai tăng nhanh, nắng nóng đặc biệt gay gắt bao phủ trên diện rộng.

Dự báo ngày 3/6, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển về phía Đông Nam đạt ngưỡng mạnh nhất, sau có cường độ ổn định. Theo đó, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục bao phủ Lào Cai với nhiệt độ cao nhất dao động từ 39-41 độ C, có nơi cao hơn 41 độ C. Sáng 4/6, nắng nóng vẫn giữ nguyên về cường độ.

Thời tiết nắng nóng cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Việc tổ chức tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại Lào Cai thời điểm này cần được ngành kiểm lâm và các tổ chức, hội, đoàn thể chú trọng. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các phương án cảnh báo, dự báo cháy rừng, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Ngoài ra, ngành kiểm lâm cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, hội, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng một cách sâu rộng trong cộng đồng, nhất là trong các khu vực dân cư sống gần rừng, sống nhờ rừng, lực lượng bảo vệ rừng…

Theo bà Hồ Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, thời tiết nắng nóng, đặc biệt là độ ẩm trong không khí khá cao là những điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh bùng phát, tấn công và gây bệnh cho con người, đặc biệt là trẻ em sức đề kháng còn yếu. Các phụ huynh cần lưu ý để giúp trẻ phòng bệnh, tạo thói quen vệ sinh cá nhân tốt cho trẻ, ăn uống hợp vệ sinh, tăng cường lượng dịch uống là những loại nước uống giàu khoáng chất và nhiều vitamin như: các loại nước ép trái cây, nước cam tươi, nước dừa tươi, nước sôi nguội...

Hương Thu

TTXVN