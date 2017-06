Ngày 7 - Roland Garros: Del Potro thách thức Murray

Tâm điểm trong ngày thi đấu thứ bảy nằm ở cuộc chiến giữa cựu vương Del Potro với hạt giống số 1 Murray. Với đẳng cấp đã gây dựng được, cơ hội đi tiếp đang được chia đều cho cả Del Potro và Murray.

Ở vòng dấu thứ hai vừa qua, Martin Del Potro để lại hình ảnh đẹp khi tay vợt người Argentina đã dành khá nhiều thời gian để an ủi đối thủ Almagro. Tay vợt người Tây Ban Nha dính chấn thương nên phải bỏ cuộc giữa chừng nên khá thất vọng. Thay vì bỏ mặc đối thủ, sắp xếp đồ đạc để tiến vào phòng họp báo, Del Potro đã dành khá nhiều thời gian để trò chuyện ai ủi Almagro, bởi hơn ai hết tay vợt người Argentina hiểu rõ phải bỏ dở một trận đấu bởi chấn thương là như thế nào.

Del Potro (phải) an ủi Almagro

Cách đây chừng 4-5 năm, Del Potro được xếp vào hàng những tay vợt đầy triển vọng của banh nỉ thế giới, thậm chí có đủ khả năng để thách thức nhóm Big Four. Tuy nhiên, chấn thương liên miên đã khiến Del Potro phải nghỉ thi đấu khoảng hai năm và giờ anh vẫn chưa thể tìm lại phong độ thi đấu đỉnh cao như trước. Quả thật, nhà vô địch US Open 2009 có tài năng nhưng thiếu đi sự may mắn để có thể tạo nên một sự nghiệp vĩ đại.

Cũng giống như nhiều tay vợt người Argetina, Del Potro chơi tốt trên mặt sân đất nện, anh sẽ là thách thức lớn đối với Murray cho trận đấu ở vòng ba này. Dù thứ hạng không cao, cũng chưa phải thi đấu với phong độ tốt nhất, nhưng Del Potro vẫn là một tay vợt lớn, anh có đủ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trước những tay vợt thuộc nhóm đầu thế giới như Murray. Trước thềm Roland Garros, ở giải Rome Masters, Del Potro đã loại Dimitrvo, Edmunk và Nishikori, anh chỉ chịu dừng bước trước Djokovic ở tứ kết.

Hạt giống số 1 Murray chưa thể hiện được nhiều sau hai trận đấu đầu tiên. Á quân của Roland Garros vẫn thể hiện phong độ “nhạt nhàn” như trong nhiều giải đấu vừa qua. Thi đấu với phong độ chỉ ở mức trung bình khá, Murray sẽ rất khó trước những tay vợt có giàu sức chiến đấu như Del Potro.

Murray chưa có phong độ xuất sắc

Trong năm 2016 vừa qua, Murray đã giành chiến thắng 3-1 trước Del Potro ở chung kết Olympic để bảo vệ thành công tấm HCV. Tuy nhiên chỉ một tháng sau đó, tay vợt người Argentina đã giành chiến thắng 3-2 ở trận đấu trong khuôn khổ David Cup.

Ngoài cuộc chiến giữa Murray - Del Potro, ở nội dung đơn nam còn có một trận đấu rất đáng quan tâm đó là Wawrinka gặp Fognini. Tay vợt người Italia xếp hạng 29 ATP đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây sẽ thách thức cựu vô địch Wawrinka. Hạt giống số 3 đang dẫn trước 4-1 về tỉ số đối đầu, anh vẫn được đánh giá cao hơn trong trận đấu ở vòng ba này, tuy nhiên phong độ của Wawrinka ở Roland Garros năm nay chưa thật tốt, nên Fognini cũng sẽ là thử thách khó khăn.

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 3 Simona Halep sẽ đối đầu với hạt giống số 26 Daria Kasatkina. Trước đây hai người từng gặp nhau một lần ở Miami Open năm 2016, Halep giành chiến thắng 2-0. Tay vợt người Romania đang thi đấu với phong độ ổn định, nên sẽ khó có cơ hội để một tay vợt còn chưa có nhiều thành tích ấn tượng như Daria Kasatkina tạo nên sự bất ngờ.

Trong khi đó, hạt giống số 2 Karolina Pliskova sẽ đối đầu với Carina Witthoeft, tay vợt hạng 73 người Đức. Witthoeft còn quá non nớt ở đấu trường thi đấu đỉnh cao, cho nên đây được xem là thử thách dễ dàng đối với Pliskova.

