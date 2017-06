Báo Hàn lý giải thành công của phim truyền hình Hàn

Những loạt phim ăn khách của truyền hình Hàn Quốc thời gian gần đây như “Yêu tinh”, “Mây họa ánh trăng”, hay “Hậu duệ mặt trời” đã chứng kiến sự say mê theo dõi của khán giả ở nhiều quốc gia Châu Á.

Phim truyền hình Hàn Quốc đã gia tăng mức độ hấp dẫn của mình ngay cả với người xem nước ngoài. Những loạt phim như “Guardian: The Lonely and Great God” (Yêu tinh), “Love in the Moonlight” (Mây họa ánh trăng), hay “Descendants of the Sun” (Hậu duệ mặt trời) đã chứng kiến sự say mê theo dõi của khán giả ở nhiều nước Châu Á.

Bộ phim “Yêu tinh” kể câu chuyện tình lãng mạn giả tưởng về một của một yêu tinh bất tử đi tìm cô dâu tương lai của mình, với mong muốn cô gái này sẽ có thể giúp yêu tinh chấm dứt kiếp sống bất tử đã khiến anh này cảm thấy quá mệt mỏi.

Tập cuối của bộ phim đã lên sóng vào tháng 1 vừa qua, nhưng thành công mà loạt phim đạt được vẫn là câu chuyện khiến giới làm phim truyền hình Hàn Quốc phải tiếp tục bàn luận. Vé bán ra cho cuộc gặp gỡ giữa diễn viên nam chính Gong Yoo với các fan tại Đài Loan đã bán hết chỉ trong vài phút.

Bên cạnh đó, loạt phim truyền hình 16 tập đạt mức doanh số thu về từ tiền tác quyền lên tới 14 tỷ won trong khoảng thời gian phim đang tạo hiệu ứng mạnh nhất (từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017). Đây là mức doanh thu lớn nhất mọi thời đại từng được xác lập trong lịch sử làm phim truyền hình của Hàn Quốc.

Giới làm phim truyền hình Hàn Quốc đã ngay lập tức tiến hành những cuộc nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân thành công của các loạt phim truyền hình đình đám nhất, và thấy rằng một kịch bản hay sẽ tạo nên thành công cho loạt phim hơn là sự xuất hiện của những gương mặt diễn viên nổi tiếng.

Trước đây, ngay cả giới làm phim truyền hình nước này cũng đã có chút nhầm lẫn khi tưởng rằng mức độ thành công của một loạt phim truyền hình phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng của dàn diễn viên tham gia phim.

Một báo cáo đưa ra hồi tháng 2, được thực hiện bởi Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), có tiêu đề “Nghiên cứu người xem phim Hàn ở Mỹ”, đã cho thấy rằng hơn một nửa số người xem phim Hàn ở Mỹ (52% trong số 4.753 người tham gia khảo sát) coi trọng nội dung phim hơn các yếu tố khác; 35,7% ưu tiên yếu tố diễn viên; 8% lựa chọn phim dựa trên thể loại; và 0,9% dựa vào việc ai là biên kịch hoặc đạo diễn phim.

Những kết quả tương tự cũng được đưa ra sau cuộc khảo sát đối với người xem phim Hàn ở Brazil. Đặc biệt hơn nữa, kết quả này cũng đúng đối với chính khán giả Hàn Quốc.

Ông Kwon Ho-young, một nhà nghiên cứu tại KOCCA cho rằng: “Để phát triển nền công nghiệp làm phim, việc nuôi dưỡng những tài năng biên kịch mới, những người có thể viết ra những chuyện phim sáng tạo là điều bắt buộc phải làm.

“Nền công nghiệp làm phim truyền hình cần phải làm được nhiều hơn nữa để tìm ra những biên kịch mới tài năng với góc nhìn sắc sảo, có thể nhận ra những vấn đề xã hội hôm nay và có thể viết nên những chuyện phim độc đáo của riêng mình”.

Xét theo khía cạnh này, đài KBS đã có được loạt phim truyền hình thành công như “Mây họa ánh trăng” hay đài tvN có loạt phim hài tình cảm lãng mạn ăn khách “Another Oh Hae-young” (Lại là em Oh Hae-young). Cả hai loạt phim này được được thực hiện bởi những biên kịch ngôi sao trong giới làm phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay.

Giờ đây, trong nền công nghiệp làm phim của Hàn Quốc, các biên kịch ngôi sao mới được xem là yếu tố đảm bảo cho sự thành công của một loạt phim. Sự thắng thế của các biên kịch với những ý tưởng làm phim sáng tạo đã khiến càng lúc, biên kịch càng trở thành nhân tố định hướng cho nền công nghiệp làm phim xứ Hàn.

Nền công nghiệp này đang càng lúc càng dựa vào ý tưởng của một số biên kịch ngôi sao, điều này đồng thời cũng tạo nên những yếu tố bất lợi, khi nhiều biên kịch khác phải đối diện với những rào cản khó khăn trong việc giới thiệu ý tưởng của mình, phải chấp nhận mức thù lao bèo bọt, cùng nhiều thiệt thòi khác.

Hiện tại, những “ông lớn” trong giới làm phim truyền hình Hàn Quốc đã định hướng rằng họ cần phải nuôi dưỡng những tài năng biên kịch trẻ - những người có tố chất để trở thành những biên kịch ngôi sao trong tương lai.

Một công ty giải trí lớn hàng đầu Hàn Quốc gần đây đã đầu tư 13 tỷ won để hỗ trợ các tài năng biên kịch trẻ từ nay cho tới năm 2020. Họ mở một trung tâm dành riêng để đào tạo các biên kịch trẻ viết kịch bản cho phim truyền hình và điện ảnh.

Những ông lớn trong nền công nghiệp giải trí đã cùng nhau tuyển chọn gắt gao để có được những biên kịch trẻ xuất sắc tham gia vào chương trình đào tạo và đầu tư, để từ đây sẽ có những kịch bản tốt được dựng thành phim.

Đại diện của công ty giải trí lớn hàng đầu Hàn Quốc cho biết: “Tinh túy của nền công nghiệp làm phim chính là những người sáng tạo ra chuyện phim. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi đang dựa vào một vài biên kịch nổi tiếng, điều đó cản trở rất nhiều đối với sự phát triển của các biên kịch khác trong thị trường làm phim.

“Trong khi đó, thù lao trả cho dàn diễn viên ngôi sao và biên kịch nổi tiếng lại tăng lên theo từng năm, điều này đòi hỏi nền công nghiệp làm phim phải quan tâm hơn nữa tới việc nuôi dưỡng tài năng trẻ để tạo nên thế cân bằng”.

