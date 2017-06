Trailer hoa hậu Israel hóa Wonder Woman hot nhất tuần

Hoa hậu Gal Gadot là điểm sáng trong bom tấn “Wonder Woman” được giới chuyên môn khen ngợi.

Wonder Woman là phim siêu anh hùng của hãng Warner Bros., xoay quanh nhân vật cùng tên trong truyện tranh DC Comics. Giới phê bình đa phần đánh giá tích cực về tác phẩm, đặc biệt là diễn xuất của Gal Gadot - hoa hậu Israel - trong vai chính.

Dàn mỹ nhân mặc đồ bơi khoe sắc trong Baywatch

Baywatch là phiên bản điện ảnh của loạt phim truyền hình ăn khách thập niên 1990. Câu chuyện xoay quanh một đội cứu hộ bờ biển, bao gồm người trưởng nhóm mẫn cán (The Rock), chàng lính mới cứng đầu (Zac Effron) cùng dàn mỹ nhân bốc lửa (Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera). Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra thủ vai phản diện.

Cô Ba Sài Gòn mang hoài niệm về Sài Gòn xưa và tà áo dài

Phim mới do Ngô Thanh Vân sản xuất khai thác tình yêu với chiếc áo dài truyền thống. Dàn diễn viên gồm nhiều mỹ nhân như Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My, Diễm My 9x… Teaser của phim gây chú ý với những khung hình mô tả quá trình may một chiếc áo dài ở nhiều thập niên trước.

Nghệ sĩ Chánh Tín đóng vai ông trùm trong Lôi Báo

Phim Lôi Báo của đạo diễn Victor Vũ vừa tung teaser thứ hai hé lộ vai diễn của Nguyễn Chánh Tín. Nghệ sĩ gạo cội đóng vai ông trùm, bất ngờ trước sự xuất hiện của người hùng Lôi Báo (Cường Seven).

Minh Hằng mang lớp hóa trang 15kg trong Sắc đẹp ngàn cân

Sắc đẹp ngàn cân là phim Việt hóa từ tác phẩm Hàn Quốc ăn khách 200 Pounds Beauty (2006). Phim xoay quanh một cô gái có thân hình quá khổ, tìm đến bác sĩ thẩm mỹ để giảm cân. Minh Hằng thủ vai cô gái cả khi mập và thon thả.

Bé Ku Tin, Duy Anh tinh nghịch trong Anh em siêu quậy

Dự án mới của đạo diễn Lê Bảo Trung lấy đề tài thiếu nhi. Bé Duy Anh hóa thân thành người anh trai ích kỷ tên Ton. Do mất vị trí "độc tôn" trong nhà khi bé Tin (Ku Tin) xuất hiện, Ton đâm ra ghen ghét em trai.

Tim, Hải Triều tham gia phim đề tài ấu dâm S.O.S. Sói trắng

S.O.S. Sói trắng xoay quanh chủ đề ấu dâm, đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn Lê Hoàng sau 5 năm vắng bóng. Tim thủ vai một ca sĩ nổi tiếng, còn Hải Triều hóa thân chàng trai đồng tính bị bắt vì nghi án ấu dâm.

Vụ án kinh điển của Agatha Christie được tái hiện trong Murder on the Orient Express

Phim mới là phiên bản điện ảnh của Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông) - tiểu thuyết trinh thám kinh điển của Agatha Christie. Câu chuyện xoay quanh việc thám tử Hercule Poirot (Kenneth Branagh) xử lý một vụ án nan giải trên chuyến tàu hỏa.

Minion nguy hiểm nhất lộ diện trong Despicable Me 3

Trong phần ba loạt phim hoạt hình ăn khách, người anh song sinh của Gru (Steve Carrell) xuất hiện và thuyết phục anh tham gia phi vụ cuối cùng. Trailer mới nhất hé lộ minion mới tên Mel - có tính cách trái ngược những người anh em. Sau khi Gru cải tà quy chính, Mel lãnh đạo các minion khác tiếp tục phụng sự cái xấu.

The Hitman’s Bodyguard mang chất hài tưng tửng giống Deadpool

Ryan Reynolds thủ vai một chuyên gia bảo vệ hàng đầu, còn Samuel L. Jackson hóa thân tên sát thủ bị săn lùng nhất thế giới. Họ phải bảo vệ nhau suốt 24 giờ trên hành trình từ Anh đến Hague (Hà Lan), tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

