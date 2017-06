Bắt giam giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2 tỷ đồng

Với hành vi mua bán không có hóa đơn, để ngoài sổ sách không kê khai thuế, trốn thuế hơn 2 tỷ đồng, đối tượng Đặng Tiến Đức - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy vừa bị công an bắt giữ về tội “Trốn thuế”.

Chiều 2/6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Tiến Đức (SN 1974, trú tại số nhà 296, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.

Đối tượng Đặng Tiến Đức bị công an bắt giữ

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, với tư cách là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy, năm 2014 và 2015, Đặng Tiến Đức đã có hành vi trốn thuế, gây thất thu ngân sách.

Cụ thể, trong năm 2014 và 2015, Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy đã có hành vi mua bán không có hóa đơn, để ngoài sổ sách, không kê khai thuế với số lượng 66.454,98 m2 (chưa trừ tỷ lệ hao hụt) đá granite trốn thuế với số tiền 2.067.950.314 đồng (trong đó năm 2014 là 738.459.443 đồng; năm 2015 là 1.329.490.871 đồng).

Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của Đặng Tiến Đức có đủ yếu tố cấu thành tội “trốn thuế” quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự.

Ngày 31/5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Tiến Đức về tội trốn thuế.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Tiến Hiệp