Ngày 10/6, Bộ GD-ĐT sẽ giao đề thi cho các địa phương

Ngày 10/6, Bộ GD-ĐT sẽ giao đề thi tất cả các môn cho các địa phương. Đề thi dự bị sẽ được giao vào ngày 17/6. Các địa phương sẽ có một tuần để chuẩn bị công tác in sao. Do đó, công tác tập huấn, công tác chuẩn bị in đề cần được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga chia sẻ điều này trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương ngày 2/6.

Công tác chuẩn bị thi đã hoàn tất

Tại Đồng Nai, bà Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, năm nay toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 26.200 thí sinh sẽ thi tại 48 điểm thi, với trên 1.100 phòng thi, phân bố tại 11 huyện, thị trấn. Trong đó, gần 1.000 thí sinh tự do được bố trí thi tại ngay TP Biên Hòa nhằm tránh những rủi ro xảy ra.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra khu vực in sao đề thi của tỉnh Đồng Nai

Theo bà Giang, tỉnh dự kiến huy động khoảng 2.800 cán bộ coi thi, 240 cán bộ phụ trách điểm thi và thư ký điểm thi, 200 giáo viên chấm thi. Riêng về lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ y tế tại các điểm thi có khoảng 300 người.

Ngoài lực lượng của địa phương, ba trường ĐH: Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Lạc Hồng, ĐH Lâm nghiệp phối hợp coi thi và giám sát kỳ thi tại Đồng Nai. Trong đó, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cử 708 cán bộ, giảng viên (6 cán bộ thanh tra); trường ĐH Lạc Hồng cử 350 cán bộ, nhân viên, giảng viên làm công tác thi.

Tại Bình Dương, bà Nguyễn Hồng Sáng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh cho biết năm nay tỉnh này có tổng số 10.143 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 747(7%) em, số thí sinh tự do là 879 em, được bố trí thi tại 425 phòng ở 17 điểm thi ( 3 điểm dành cho hệ GDTX).

Ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng nhìn nhận công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay với tỉnh là hết sức quan trọng. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành phối hợp với Sở GD-ĐT nhằm thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Mục tiêu là hướng đến một kỳ thi minh bạch, an toàn và không sai sót.

Bình Dương cũng phối hợp hai trường đại học trên địa bàn tỉnh là Trường ĐH Bình Dương và Trường ĐH Thủ Dầu Một với tổng số cán bộ là 499 cán bộ, giảng viên. Trong đó, riêng lực lượng giám thị coi thi là 425 người.

Không được chủ quan khâu in sao, bảo mật đề thi

Trao đổi tại các địa phương, TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐHQG TPHCM, thành viên Ban chỉ đạo thi Quốc gia cũng lưu ý các địa phương cần thận trọng trong công tác vận chuyển, in sao đề thi. Theo ông Nghĩa, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn đề thi sẽ gây ra hệ lụy rất lớn. Vì vậy, ông Nghĩa đề nghị hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cần hết sức thận trọng trong vấn đề này, tránh tư tưởng chủ quan.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại địa phương này

Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh giữ vai trò chủ đạo cho việc tổ chức thi cho các thí sinh tự do, thí sinh hệ GDTX khi đây là lần đầu tiên tỉnh giữ vai trò chủ đạo. Bởi theo TS Nghĩa, các thí sinh tự do thi theo bài thi chứ không thi theo môn như các học sinh THPT nên công tác coi thi, in sao, giao nhận đề thi cần được hết sức lưu ý nhằm tránh xảy ra những sai sót.

Trong chuyến công tác, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia của 2 địa phương. Năm nay, vai trò tổ chức thi đã được Bộ GD-ĐT giao về cho địa phương. Do đó, vai trò của địa phương trong kỳ thi năm nay là rất quan trọng. Mọi sai sót xảy ra, Sở GD-ĐT các địa phương phải chịu trách nhiệm, Bộ GD-ĐT và các trường đại học chỉ đứng ở vai trò hỗ trợ, giám sát. Vì vậy, các địa phương cần phải hết sức thận trọng, kỹ càng trong mọi khâu, công tác chuẩn bị nhằm tránh xảy ra những sai sót không đáng có”.

Thứ trưởng cũng thông tin thêm, ngày 10/6 Bộ GD-ĐT sẽ giao đề thi tất cả các môn cho các địa phương. Đề thi dự bị sẽ được giao vào ngày 17/6. Các địa phương sẽ có 1 tuần để chuẩn bị công tác in sao. Chính vì thế công tác tập huấn, công tác chuẩn bị in đề cần được địa phương đặc biệt chú trọng.

Thứ trưởng lưu ý Ban chỉ đạo thi các tỉnh phải đảm bảo tính bí mật của đề thi, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho phòng thi, các khâu trong in sao đề thi. Với các điểm thi, các đồng chí cần lường trước các tình huống có thể nảy sinh trong quá trình thi (mưa lũ, an toàn thực phẩm, giao thông) trên địa bàn tỉnh mình nhằm có các phương án dự phòng, xử lý hiệu quả.

Lê Phương