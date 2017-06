Lính Iraq lao vào làn đạn cứu người phụ nữ kiệt sức

Một lính thiết giáp Iraq bất chấp làn đạn dày đặc của IS giải cứu thành công một phụ nữ bị thương ở Mosul.

Quân đội Iraq ngày 30/5 đăng đoạn video cho thấy một binh sĩ nước này mạo hiểm mạng sống cứu một phụ nữ bị kiệt sức khi đang chạy trốn khỏi khu vực do phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát ở thành phố Mosul, theo Almasdar News.

Trong video, hàng chục dân thường được lính Iraq sơ tán khỏi vùng chiến sự, nấp sau xe tăng của quân chính phủ để tránh đạn của IS. Tuy nhiên, một phụ nữ kiệt sức và bị ngã xuống đường, không thể tự đứng dậy dù tiếng súng đang rền vang xung quanh.

Bất chấp nguy hiểm từ hỏa lực bắn tỉa của phiến quân, một binh sĩ thuộc sư đoàn thiết giáp số 9 Iraq lao ra giữa đường và kéo người phụ nữ về vị trí an toàn.

Liên quân do quân đội Iraq dẫn đầu đang siết chặt vòng vây quanh thành trì Mosul của IS. Các tướng lĩnh Iraq cho biết IS chỉ còn kiểm soát 9% thành phố này. Tuy nhiên, khu vực này có mật độ dân số rất cao, với những con phố nhỏ hẹp, thuận lợi cho các hoạt động phục kích của phiến quân. Nhiều người dân Mosul đang bị mắc kẹt giữa hai làn đạn, nhiều người phải đã phải ăn cỏ để sống.

Nguyễn Hoàng