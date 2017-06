Trùm sản xuất thuốc lắc và người tình sống sa hoa tại Sài Gòn

Văn Kính Dương ở căn hộ hạng sang tại trung tâm TP HCM với giá thuê cả trăm triệu đồng mỗi tháng, hàng ngày lái siêu xe đi ăn chơi, chi vài tỷ mua ôtô Mercedes tặng người tình.

Bệt thự Dương thuê làm nơi sản xuất ma túy. Ảnh: C.A.

Hơn một năm đeo bám băng nhóm sản xuất, mua bán ma tuý lớn nhất nước do Văn Kính Dương (tức Trần Ngọc Hiếu, 36 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu, Công an TP HCM gặp không ít khó khăn do chúng "có khả năng về tài chính".

Với nguồn lợi lớn từ việc sản xuất ma túy, Dương và người tình kém 13 tuổi Vũ Hoàng Anh Ngọc, cùng một số anh em họ hàng trong đường dây, luôn thể hiện cuộc sống vương giả.

Sở hữu vài biệt thự và căn hộ cao cấp ở TP HCM, TP Nha Trang... nhưng Dương chi cả trăm triệu đồng mỗi tháng thuê căn hộ trên đường Nguyễn Du (quận 1) để thuận việc đi lại. Anh ta cũng thuê căn sang trọng không kém tại Parkson Hùng Vương (quận 5) cho Ngọc ở và tặng hotgirl nhiều nữ trang kim cương, ôtô Mercedes... trị giá nhiều tỷ đồng.

Hàng ngày, Dương thường lái siêu xe McLaren đưa người tình đến những quán bar, nhà hàng ăn chơi. Chỉ tính riêng "dàn phụ kiện" đeo trên người cặp đôi cũng có giá đến hàng trăm nghìn USD.

Chiếc siêu xe trị giá 25 tỷ của Dương. Ảnh: C.A

Những cánh tay đắc lực của trùm sản xuất ma tuý

Trong căn hộ Vũ Hoàng Anh Ngọc ở, Dương luôn dự trữ 10.000-15.000 viên thuốc lắc để cung cấp cho các đại lý khi cần. Dù cô gái ít nhúng tay vào các phi vụ mua bán nhưng nắm khá rõ hoạt động của người tình.

Dương điều hành cả đường dây nhưng ít khi xuất hiện ở các xưởng chế biến hay các giao dịch mua bán ma tuý. Mọi chuyện đều được anh ta giao cho các tay chân thân tín vốn là bà con trong dòng họ.

Được ông trùm tin tưởng nhất là anh họ Nguyễn Đức Kỳ Nam (49 tuổi). Có bằng kỹ sư, ông ta rất am hiểu về hóa chất và nắm toàn bộ công thức điều chế ma tuý tổng hợp. Nam cũng là người giám sát các xưởng sản xuất, tinh chế hoá chất thành ma túy để không bị thất thoát hay lộ dấu vết để người ngoài phát hiện.

Nhiều lần nghi ngờ bị cảnh sát theo dõi, chỉ trong một đêm Nam cho chuyển toàn bộ máy móc, nguyên liệu đến nơi khác.

Trợ lý của Nam là Lê Văn Mang (30 tuổi, quê Cà Mau). Hắn nhận bột ma túy tại các xưởng, vận chuyển về 2 biệt thự ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) và quận 7 để tẩy sạch, sấy khô.

Sau khi hoàn thành các công đoạn, "hàng" được chuyển đến căn nhà trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1) để Phạm Bảo Quân (34 tuổi, quê Hà Nội) ép khuôn thành thuốc lắc; đóng vào các gói cà phê có trọng lượng một kg trước khi chuyển về kho cất giấu.

Nam, Mang, Quân và Huy (từ trái sang). Ảnh: C.A

Ở phía Bắc, Dương giao cho người anh họ khác là Nguyễn Bá Thành (43 tuổi) đặt mua và vận chuyển hóa chất vào Sài Gòn. Ngoài ra, việc giao nhận ma túy tại Hà Nội cũng do tên này đảm nhiệm.

"Tập đoàn" sản xuất ma tuý này bị Công an TP HCM triệt phá hồi tháng 4, bắt 15 người liên quan.

Nhà trức trách thu giữ hàng trăm kg ma túy sơ chế, 500.000 viên thuốc lắc (ước tính trị giá 200 tỷ đồng); nhiều máy móc, thiết bị, 7 ôtô, bất động sản (ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội..). Tổng tài sản bị kê biên khoảng 60 tỷ đồng.

Quốc Thắng