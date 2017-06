7 nguyên tắc bố mẹ cần tuân thủ để trẻ không bị ốm trong những ngày nắng nóng

Trong những đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 38-40 độ C. Trong khi đó, cơ chế điều hòa thân nhiệt của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện khiến trẻ trở thành đối tượng dễ bị cháy nắng hay sốc nhiệt. Và biểu hiện của những vấn đề đó là sốt cao, thở gấp...

Trẻ càng nhỏ thì nguy cơ bị sốc nhiệt càng cao hơn, khiến sốc nhiệt trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh (sudden infant death syndrome - SIDS), chứng rối loạn giấc ngủ gây nguy hại đến tính mạng. Theo Tiến sỹ nhi khoa Bruce Epstein (công tác tại Florida, Hoa Kỳ): "Trẻ sơ sinh ngủ sâu hơn khi cơ thể bị nóng, khiến trẻ khó tỉnh lại, làm tăng nguy cơ SIDS". Vì thế, điều hòa nhiệt độ là thiết bị cần thiết giúp duy trì nhiệt độ cơ thể của trẻ vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm thay vì quạt điện.

Tuy nhiên, nếu dùng điều hòa không đúng cách, trẻ cũng dễ bị ốm bởi nhiễm lạnh hoặc không khí trong phòng quá khô. Bố mẹ cần lưu ý một vài nguyên tắc quan trọng sau đây để trẻ không bị ốm trong những ngày thời tiết quá nắng nóng:

Lựa chọn hệ thống làm mát

Duy trì nhiệt độ, độ ẩm trong phòng

Nhiệt độ phòng thích hợp nhất là 25 độ C - 27 độ C và độ ẩm phòng không thấp hơn 40%. Trong trường hợp độ ẩm thấp hơn hãy dùng máy tạo độ ẩm. Đừng quên đặt nhiệt kế và ẩm kế trong phòng để liên tục theo dõi nhiệt độ và độ ẩm.

Điều chỉnh nhiệt độ

Nhiệt độ phòng tốt nhất nên được giảm dần dần. Nếu nhiệt độ đang là 30 độ C và cần giảm xuống còn 24 độ C, trước hết điều chỉnh nhiệt độ xuống 28 độ C, nửa tiếng sau giảm xuống 26 độ C và cuối cùng mới cố định ở mức 24 độ C.